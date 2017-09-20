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    Экономика

    Всемирный банк "жестко прошелся" по проекту пенсионной реформы

    Тема:

    Принятие Пенсионной реформы (82)

    (обновлено: )49121
    В письме, адресованном руководству Украины, Всемирный банк пересилил ряд пунктов, без корректировки которых правительственный проект пенсионной реформы не будет поддержан.
    Всемирный банк
    112.ua

    КИЕВ, 20 сен — РИА Новости Украина. Всемирный банк выступил с критикой правительственного проекта пенсионной реформы, настояв на необходимости изменить некоторые его положения.

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    Как отмечается в соответствующем документе, копия которого оказалась в распоряжении "112 Украина", ВБ указал на некоторые недочеты правительственного проекта пенсионной реформы, без изменения которых "реформа может быть не поддержана как самим Всемирным банком, так и МВФ".

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    "… есть копии писем, которые отправили Всемирный банк руководству нашей страны. Здесь речь идет о критике того проекта пенсионной реформы, который есть сегодня. Критикуют некоторые пункты — временную помощь неработающим лицам, достигшим 60 лет без необходимого стажа; индексация пенсий на 2018-2020 годы, говорят, что это ставит пенсионные расходы в зависимость от электорального цикла; зачисления обучения в вузах в пенсионный стаж и так далее. Говорят, что если не будет изменен документ, эти положения, тогда пенсионная реформа не будет поддержана МВФ и Всемирным банком", — говорится в сообщении.

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    Напомним, Верховная Рада 13 июля 2017 года поддержала в первом чтении правительственный законопроект №6614, который является звеном пенсионной реформы. В законопроекте, в частности, говорится об увеличении необходимого рабочего стажа для выхода на пенсию до 25 лет, отмене налогообложения пенсий и прочем.

    Ранее, напомним, в Минсоцполитики рассказали об "участи" работающих пенсионеров

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