Всемирный банк "жестко прошелся" по проекту пенсионной реформы

КИЕВ, 20 сен — РИА Новости Украина. Всемирный банк выступил с критикой правительственного проекта пенсионной реформы, настояв на необходимости изменить некоторые его положения.

Как отмечается в соответствующем документе, копия которого оказалась в распоряжении "112 Украина", ВБ указал на некоторые недочеты правительственного проекта пенсионной реформы, без изменения которых "реформа может быть не поддержана как самим Всемирным банком, так и МВФ".

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"… есть копии писем, которые отправили Всемирный банк руководству нашей страны. Здесь речь идет о критике того проекта пенсионной реформы, который есть сегодня. Критикуют некоторые пункты — временную помощь неработающим лицам, достигшим 60 лет без необходимого стажа; индексация пенсий на 2018-2020 годы, говорят, что это ставит пенсионные расходы в зависимость от электорального цикла; зачисления обучения в вузах в пенсионный стаж и так далее. Говорят, что если не будет изменен документ, эти положения, тогда пенсионная реформа не будет поддержана МВФ и Всемирным банком", — говорится в сообщении.

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Напомним, Верховная Рада 13 июля 2017 года поддержала в первом чтении правительственный законопроект №6614, который является звеном пенсионной реформы. В законопроекте, в частности, говорится об увеличении необходимого рабочего стажа для выхода на пенсию до 25 лет, отмене налогообложения пенсий и прочем.

Ранее, напомним, в Минсоцполитики рассказали об "участи" работающих пенсионеров.