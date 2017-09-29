Хлам – в Украину. Почему еда у нас хуже, чем в Евросоюзе

РИА Новости Украина

С началом действия Соглашения о зоне свободной торговли с ЕС много говорится о качестве продукции украинских производителей, которые, чтобы выйти на европейский рынок, должны придерживаться высоких стандартов. Тем временем планка для пищевой продукции, которая ввозится в Украину, остается откровенно заниженной, а кое-где государство вообще не проверяет то, что попадает на украинский рынок, пишет Татьяна Штыфурко.

Как следствие, украинцы, покупая продукты даже известных западных торговых марок, получают товар худшего качества, чем потребители в ЕС. Чем отличается купленный в Украине и в Германии шоколад, сколько на самом деле в замороженных креветках воды, и что не так с сыром, который продают у нас, – объясняют специалисты.

Поводом для этого материала стали результаты проведенного в Литве исследования состава продуктов питания, которые производятся международными европейскими компаниями в ЕС.

Как оказалось литовцам не додают какао, сахара и клубники, по сравнению с немцами. Так, например, в чае Nestea в Германии в состав входит только сахар, а в Литве – сахароза и стевия, в печенье Milka в Германии 35% шоколада, а в Литве лишь 32%, в йогурте Activia Danon немцам кладут 9% клубники, а литовцам только 8,2%. Кроме того, в странах новой Европы в продуктах используется больше химических примесей, чем в более богатых странах ЕС.

Министр сельского хозяйства Литвы считает это несправедливой коммерческой практикой. Его поддержал еврокомиссар по вопросам защиты потребителей. Поэтому балтийское государство будет добиваться устранения этой дискриминации путем проведения общеевропейского исследования и принятия соответствующих нормативов Евросоюзом.

Тем время, эта ситуация заставляет украинцев задуматься: если граждане Литвы, которая является членом ЕС, получают худшую продукцию, то что тогда можно сказать о товарах на полках украинских магазинов?

Что проверяет государство

Генеральный директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко отмечает, что "литовцы получают в четыре раза меньше немца, а украинцы в пять раз меньше литовцев".

Аналогичных проведенным Литвой исследований в Украине на государственном уровне действительно нет. Председатель Госпродпотребслужбы Владимир Лапа в комментарии ИА ZIK отметил, что их служба работает в соответствии с украинским законодательством и сверяться с западными проверками не может, поскольку не имеет базы Европейского Союза.

Также он объяснил, в каких случаях проводятся проверки пищевой продукции, которая ввозится в Украину: "Основания для этого предусмотрены Таможенным кодексом. Это несоответствие маркировки, это если маркировка не соответствует требованиям, не герметична или повреждена. Исключительно по основаниям мы направляем на проведение лабораторного исследования. Вообще у нас действует система, когда, если речь идет о продукции животного происхождения, мы даем возможность импортировать предприятиям, которые имеют еврономера. То есть первый этап отсеивания продукции – на уровне предприятий-поставщиков. А второй этап – если есть законодательные основания направлять товар на лабораторные исследования, мы направляем".

Председатель Госпродпотребслужбы также добавил, что согласно новому законодательству, должен быть разработан долгосрочный план мониторинга и будет определена определенная периодичность контроля, согласно которой будут отбирать образцы продукции. План этот должны утвердить на следующий год.

Пока же о качественном составе продуктов западных торговых марок в Украине можем судить лишь из отдельных исследований общественных организаций и ученых. А их выводы не внушают оптимизма.

Хлам из-за границы и хаос на внутреннем рынке

Сегодня Украина превратилась в такую себе свалку европейского хлама, считает заместитель председателя правления Союза потребителей Украины Олег Цильвик.

Для этого, говорит он, есть объективные основания, как низкая покупательная способность населения. Но есть и фактор государства, которое фактически не выполняет свои обязанности перед гражданами, не обеспечивая безопасность продукции, которая попадает на внутренний рынок.

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Эксперт убежден, что эффективность Государственной службы по вопросам безопасности пищевой продукции и защиты потребителей сегодня фактически нулевая.

"Государство проверяет продукцию, только если есть какие-то массовые отравления людей. То есть это единичные случаи. А системно этот контроль не осуществляется из-за нехватки средств, но, скорее всего, из-за, отсутствия политической воли. Те исследования, которые проводят общественные организации и которые выявляют фальсификат, к сожалению, не востребованны с точки зрения государства. Ныне действующее законодательство не позволяет выходить на проверки по обращениям общественных организаций. То есть для того, чтобы государственный орган надлежащими образом отреагировал, должно обратиться физическое лицо-потребитель. А, как вы понимаете, потребителю не просто купить за 50 или 100 грн сыр, испытать его в лаборатории на наличие растительных жиров, заплатить за это 1,5 тыс. грн и потом жаловаться на продавца или производителя. Кроме того, в большинстве случаев сегодня народ покупает на рынках, где фискальный чек не выдают и идентифицировать продавца или получить документы о происхождении товара невозможно. То есть такая реальная ситуация – полный хаос на внутреннем рынке", – считает Олег Цильвик.

"Относительно же того, что везут к нам с европейского рынка, то это продукты низкого качества. Буквально неделю назад я был на форуме, где собирались производители молочной продукции, и там приводили пример. Было исследовано семь образцов сыра, который производится в Польше и реализуется в нас. Оказалось, что все эти образцы были фальсификатом сыра, поскольку содержали жиры растительного происхождения", – добавляет он.

Фальсификат и согласие производителей

Елена Сидоренко, эксперт по качеству и безопасности пищевых продуктов, профессор кафедры товароведения, управления безопасностью и качеством Киевского национального торгово-экономического университета, также подтверждает, что продукты, которые продаются под одной маркой в Украине и в Европе, часто отличаются по своему составу. И это, по словам специалиста, может быть обусловлено двумя факторами.

"Один из них – фальсификация. То есть когда известный бренд фальсифицируют, а поскольку рыночный контроль в Украине сейчас ослаблен, законодательство меняется, то нет возможности систематических проверок", – отмечает эксперт.

Она объясняет, что поддельную продукцию часто можно отличить по упаковке. Например, если "Нестле" реализуется в жестяной таре с наклеенной бумажной этикеткой, то это просто фальсификат, поскольку для этого бренда характерна жестяная тара без бумажной этикетки. Настоящий кофе "Якобс" реализуется только в стеклянной таре. Если в другой – то это фальсификат.

Также в Украину часто поставляют фальсифицированный чай. Например, надпись "Made in China" свидетельствует о том, что это 100% фальсификат, то есть низкосортный чай запакован как высокосортный под видом какого-то бренда. Тогда как на настоящем фирменном чае должна быть надпись, какая это китайская торговая компания, какая провинция, где собран чай, и потом его характеристики.

Другая причина, почему реализуемая в Украине импортная продукция может отличаться по составу от европейской, – это условия, которые прописаны в контракте между производителем и поставщиком. Фирма, которая в Украине занимается распространением определенной импортной продукции, может в контракте прописать свои условия для того, чтобы удешевить продукт и чтобы он, соответственно, был востребован на украинском рынке, где покупательская способность населения значительно ниже, чем в странах Западной Европы.

"Соответственно, тогда тот или иной бренд может для Украины производить такую продукцию, которая по определенным параметрам будет отличаться. И тогда это проблема нашего государства и проблема отсутствия контроля со стороны государства, а не проблема бренда. Так, брендовый производитель может сказать, что не будет поставлять продукцию с другими требованиями, но понятно, что это бизнес, и производители всегда заинтересованы в прибыли, поэтому поставляют ту продукция, на которую есть заказ", – отмечает Елена Сидоренко.

Она объясняет, что для удешевления продукции производители заменяют наиболее дорогостоящие компоненты. Вот лишь несколько примеров.

Скажем, если в Европе в крабовых палочках содержание мяса рыбы 60%, то для нас могут изготовить палочки с содержанием сурими лишь 20%.

В замороженных креветках, которые также импортируются в Украину и являются далеко не дешевым продуктом, может быть много глазури – даже 50%. Это добавляет массу, и у потребителя создается зрительное впечатление, что он купил много креветок, а на самом деле там много льда.

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Также существенная разница бывает в составе шоколада. Например, в шоколаде, который продают в Германии, может быть 40% какао-масла, тогда как та же самая торговая марка в Украине может продавать шоколад только с 20% какао-масла.

"Однако основное, что состав продукции должен быть указан на упаковке. Будем бдительными, не надеясь только на известный бренд", – отмечает Елена Сидоренко.