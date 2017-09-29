В Черкассах возле кладбища расстреляли депутата горсовета

КИЕВ, 29 сен — РИА Новости Украина. В Черкассах расстреляли депутата городского совета Михаила Бинусова. По данным местных СМИ, нападение произошло поздним вечером в четверг, 28 сентября, возле городского кладбища №2.

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В комментарии интернет-изданию "ІнфоМіст" пресс-офицер патрульной полиции Зоя Волк сообщила, что около 22 часов чв полицию поступило сообщение о стрельбе в микрорайоне "Лесной". Правоохранители, прибывшие на место, обнаружили тело мужчины.

Также сообщается, что вероятным орудием преступления является автомат Калашникова.

provce.ck.ua На месте убийства депутата Черкасского горсовета Михаила Бинусова

Незадолго до нападения Михаил Бинусов был назначен исполняющим обязанности директора департамента ЖКК Черкасского горсовета.

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Прибывший на место происшествия мэр города Анатолий Бондаренко в комментарии изданию "Про Все" заявил, что погибшему депутату "была поставлена задача побороть коррупцию в департаменте".

infomist.ck.ua Депутат городского совета Михаил Бинусов

"Все потоки были полностью перекрыты", — сказал Бондаренко, отметив, что общался с Бинусовым за час до убийства.

Напомним, на днях в своем доме был убит глава "Киевоблэнерго" Иван Полывяный.