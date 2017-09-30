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    В Украине создадут Высший суд по вопросам интеллектуальной собственности

    (обновлено: )4501
    Петр Порошенко подписал указ о создании Высшего суда по вопросам интеллектуальной собственности в рамках судебной реформы. Документ обнародован в субботу.
    Петр Порошенко. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 30 сен — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко подписал указ о создании в Украине Высшего суда по вопросам интеллектуальной собственности в рамках судебной реформы, соответствующий указ в субботу опубликован на его сайте.

    Он будет находиться в Киеве.

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    "В соответствии с подпунктом 6 пункта 161 раздела XV "Переходные положения" Конституции Украины, статьи 19, пунктов 15, 40 раздела XII "Заключительные и переходные положения" закона Украины "О судоустройстве и статусе судей" постановляю: создать Высший суд по вопросам интеллектуальной собственности с местонахождением в городе Киеве", — говорится в документе.

    Кабинету министров Украины президент поручил обеспечить финансирование мероприятий, связанных с реализацией этого указа.

    30 сентября 2016 года в Украине вступил в силу закон "О судоустройстве и статусе судей" для реформирования судебной системы, согласно которому в стране должен быть создан Высший суд по вопросам интеллектуальной собственности.

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