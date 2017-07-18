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    В Польше задержали двух украинцев за производство поддельных сигарет

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    Задержанными оказались 34-летняя гражданка Польши, а также 21-летний и 38-летний мужчины - граждане Украины. Подозреваемых обвиняют в организации преступной группы, которая занималась незаконным изготовление и хранением табачных изделий.
    В Польше задержали двух украинцев за производство поддельных сигарет
    Варшавская комендатура полиции

    КИЕВ, 18 июл — РИА Новости Украина. Варшавская полиция задержала недалеко от столицы Польши двух украинцев и полячку, а также изъяла 145 тыс. штук сигарет и более 300 кг резаного табака, передает во вторник Польское Радио.

    Данные мероприятия были реализованы в ходе обезвреживания полицией Варшавы преступной группы, которая занималась незаконным изготовлением табачных изделий.

    Задержанными оказались 34-летняя гражданка Польши, а также 21-летний и 38-летний мужчины — граждане Украины. Подозреваемых обвиняют в организации преступной группы, которая занималась незаконным изготовление и хранением табачных изделий.

    Варшавская комендатура полиции
    В Польше задержали двух украинцев за производство поддельных сигарет

    "Во время проведения действий в местности Ядвисин Легионовского уезда полиция в подвале арендованного дома обнаружила производственную линию для изготовления сигарет, в частности смеситель бетона для смешивания табака, упаковочные машины, наклейки для блоков сигарет, а также картонные коробки для упаковки. Правоохранители нашли и изъяли также примерно 145 тыс. штук сигарет различных марок и более 340 кг резаного табака без польских акцизных знаков", — сообщили в Варшавской комендатуре полиции.

    Варшавская комендатура полиции
    В Польше задержали двух украинцев за производство поддельных сигарет

    Потери государственной казны Польши в связи с неуплатой необходимого акцизного сбора оцениваются в более чем 500 тыс. злотых (119 тыс. евро). Суд по представлению прокуратуры временно арестовал всех троих на три месяца.

    Ранее сообщалось, что польские правоохранители задержали двоих украинцев на границе с Украиной по подозрению в убийстве молодой соотечественницы, они арестованы на три месяца.

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