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    Общество

    Самосуд по-польски. Украинца приковали цепью к трамваю

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    По данным СМИ, в Варшаве украинца задержали машинисты трамвая, приковали цепью к транспортному средству и заставили отмывать рисунок в течение девяти часов. Такой самосуд не одобрило ни руководство пассажирской компании, ни правозащитники.
    В Варшаве украинца приковали цепью к трамваю за граффити
    Виталий Полезный о Польше/Youtube

    КИЕВ, 25 сен — РИА Новости Украина. Украинца приковали за ногу к трамваю в столице Польши Варшаве за граффити на транспортном средстве и заставили отмывать рисунок в течение девяти часов, сообщает интернет-издание Вести со ссылкой на TVN Warszawa.

    "Во время того, как украинец рисовал граффити, его поймали машинисты трамвая, которые и придумали автору граффити такое наказание с цепью", — говорится в сообщении.

    При этом уточняется, что руководство пассажирской компании не одобрило действия своих сотрудников, однако их имена не были озвучены.

    Такой самосуд осудили и польские правозащитники.

    За последние годы число украинских гастарбайтеров в Польше выросло почти вчетверо. Едет в поисках лучшей жизни в основном молодежь с высшим образованием, и лишь 2,4% говорят, что хотят вернуться в Украину. 

    РИА Новости
    Украинцы в Польше. Едут за деньгами, возвращаться не хотят

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