Самосуд по-польски. Украинца приковали цепью к трамваю

КИЕВ, 25 сен — РИА Новости Украина. Украинца приковали за ногу к трамваю в столице Польши Варшаве за граффити на транспортном средстве и заставили отмывать рисунок в течение девяти часов, сообщает интернет-издание Вести со ссылкой на TVN Warszawa.

"Во время того, как украинец рисовал граффити, его поймали машинисты трамвая, которые и придумали автору граффити такое наказание с цепью", — говорится в сообщении.

При этом уточняется, что руководство пассажирской компании не одобрило действия своих сотрудников, однако их имена не были озвучены.

Такой самосуд осудили и польские правозащитники.

За последние годы число украинских гастарбайтеров в Польше выросло почти вчетверо. Едет в поисках лучшей жизни в основном молодежь с высшим образованием, и лишь 2,4% говорят, что хотят вернуться в Украину.