наверх
22.09.201717:38
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    В мире

    В Польше украинцу грозит пожизненное за жестокое убийство футболиста

    (обновлено: )17730
    Подозреваемый в убийстве поляка Сергей В. уже отсидел 15 лет в тюрьме в Украине за подобное тяжкое преступление. По рассказам свидетелей, между мужчинами произошла ссора.
    В Польше украинцу грозит пожизненное за жестокое убийство футболиста
    lubelska.policja.gov.pl/

    КИЕВ, 22 сен — РИА Новости Украина. Гражданин Украины жестоко убил 32-летнего поляка — футболиста из местности Куров Пулавского уезда Люблинского воеводства, сообщает "Польское Радио".

    Как отмечается, после совершенного преступления украинец пытался выехать из Польши, однако полиции удалось арестовать 32-летнего подозреваемого Сергея В. Ему грозит пожизненное заключение.

    Гжегожа К. — вратаря местного футбольного клуба "Ґарбарня Куров" — убийца несколько раз ударил ножом. Трагедия произошла в воскресенье утром, 17 сентября.

    lubelska.policja.gov.pl/
    Гражданин Украины жестоко убил 32-летнего поляка

    Полиция выяснила, что последней лицом, с которым видели 32-летнего поляка, был украинец по имени Сергей. В ночь перед убийством он и его жертва были в одном баре в Курове. По рассказам свидетелей, между мужчинами произошла ссора.

    "На рассвете они покинули заведение и пошли по домам. Как оказалось, убийца пошел за своей жертвой, дойдя до одной из улиц, он нанес поляку многочисленных ударов ножом, а потом забрал его бумажник и скрылся с места происшествия", — говорится в сообщении.

    Тело 32-летнего поляка обнаружил случайный прохожий. Мужчина лежал недалеко от дома, в котором жил. На теле у него были колотые раны. Кроме того, убийца украл у него кошелек с деньгами и банковскими карточками.

    Украинец пытался бежать из Польши. Полиция задержала его в машине по дороге в Дорогуск. Как выяснилось, Сергей В. уже отсидел 15 лет в тюрьме в Украине за подобное тяжкое преступление.

    Украинец работал в Польше помощником во время полевых работ. За убийство с особой жестокостью преступнику грозит пожизненное лишение свободы. Мужчина признал свою вину, добавляет радиостанция.

    Напомним, ранее на Волыни убили американца.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Экс-руководитель информационного департамента МИД Украины Олег Волошин
    Порошенко в США. ГА ООН и встреча с Трампом
    Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
    Миротворцы в Донбассе: быть или не быть?
    Эксперт-международник, представитель Международного центра перспективных исследований Евгений Ярошенко
    Реформа образования: необратимые последствия
    Досрочные парламентские выборы в Каталонии. Архивное фото
    Референдум в Каталонии: обыски, аресты