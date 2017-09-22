В Польше украинцу грозит пожизненное за жестокое убийство футболиста

КИЕВ, 22 сен — РИА Новости Украина. Гражданин Украины жестоко убил 32-летнего поляка — футболиста из местности Куров Пулавского уезда Люблинского воеводства, сообщает "Польское Радио".

Как отмечается, после совершенного преступления украинец пытался выехать из Польши, однако полиции удалось арестовать 32-летнего подозреваемого Сергея В. Ему грозит пожизненное заключение.

Гжегожа К. — вратаря местного футбольного клуба "Ґарбарня Куров" — убийца несколько раз ударил ножом. Трагедия произошла в воскресенье утром, 17 сентября.

lubelska.policja.gov.pl/ Гражданин Украины жестоко убил 32-летнего поляка

Полиция выяснила, что последней лицом, с которым видели 32-летнего поляка, был украинец по имени Сергей. В ночь перед убийством он и его жертва были в одном баре в Курове. По рассказам свидетелей, между мужчинами произошла ссора.

"На рассвете они покинули заведение и пошли по домам. Как оказалось, убийца пошел за своей жертвой, дойдя до одной из улиц, он нанес поляку многочисленных ударов ножом, а потом забрал его бумажник и скрылся с места происшествия", — говорится в сообщении.

Тело 32-летнего поляка обнаружил случайный прохожий. Мужчина лежал недалеко от дома, в котором жил. На теле у него были колотые раны. Кроме того, убийца украл у него кошелек с деньгами и банковскими карточками.

Украинец пытался бежать из Польши. Полиция задержала его в машине по дороге в Дорогуск. Как выяснилось, Сергей В. уже отсидел 15 лет в тюрьме в Украине за подобное тяжкое преступление.

Украинец работал в Польше помощником во время полевых работ. За убийство с особой жестокостью преступнику грозит пожизненное лишение свободы. Мужчина признал свою вину, добавляет радиостанция.

Напомним, ранее на Волыни убили американца.