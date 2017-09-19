Украинца обвинили в жестоком убийстве в Польше

КИЕВ, 19 сен — РИА Новости Украина. В Польше полиция задержала украинского заробитчанина по обвинению в ограблении и жестоком убийстве жителя поселка Курув. Об этом сообщает пресс-служба полиции Люблина.

lubelska.policja.gov.pl В Польше полиция задержала украинского заробитчанина по обвинению в ограблении и жестоком убийстве жителя поселка Курув

Как сообщается, 36-летний гражданин Украины Сергей В. работал в Польше на одной из ферм. Инцидент случился в ночь на 17 сентября в Люблинском воеводстве.

По информации полиции, украинец и поляк сидели вместе в местном баре, где между ними возник спор. После этого поляк ушел из бара домой, украинец пошел за ним, а когда догнал, то нанес ему около десятка ударов ножом.

После преступления украинец забрал у поляка деньги и банковские карточки и попытался вернуться в Украину, но был задержан. Теперь ему грозит большой тюремный срок, вплоть до пожизненного заключения.