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    Украинца обвинили в жестоком убийстве в Польше

    (обновлено: )6110
    Украинец и поляк сидели вместе в местном баре, где между ними возник спор. После этого поляк ушел из бара домой, украинец пошел за ним, а когда догнал, то нанес ему около десятка ударов ножом.
    В Польше полиция задержала украинского заробитчанина по обвинению в ограблении и жестоком убийстве жителя поселка Курув
    lubelska.policja.gov.pl

    КИЕВ, 19 сен — РИА Новости Украина. В Польше полиция задержала украинского заробитчанина по обвинению в ограблении и жестоком убийстве жителя поселка Курув. Об этом сообщает пресс-служба полиции Люблина.

    lubelska.policja.gov.pl
    В Польше полиция задержала украинского заробитчанина по обвинению в ограблении и жестоком убийстве жителя поселка Курув

    Как сообщается, 36-летний гражданин Украины Сергей В. работал в Польше на одной из ферм. Инцидент случился в ночь на 17 сентября в Люблинском воеводстве.

    По информации полиции, украинец и поляк сидели вместе в местном баре, где между ними возник спор. После этого поляк ушел из бара домой, украинец пошел за ним, а когда догнал, то нанес ему около десятка ударов ножом.

    После преступления украинец забрал у поляка деньги и банковские карточки и попытался вернуться в Украину, но был задержан. Теперь ему грозит большой тюремный срок, вплоть до пожизненного заключения.

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