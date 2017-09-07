В Харькове таксист убил девушку и сжег ее тело

КИЕВ, 7 сен — РИА Новости Украина. Сотрудники полиции задержали ранее судимого 26-летнего мужчину, который подозревается в убийстве 30-летней харьковчанки. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ НП в Харьковской области.

Правоохранители, установили, что мужчина работал таксистом. В ночь с 27 на 28 августа он подвозил девушку от площади Рыбной, по дороге она попросила выйти.

Таксист увидел в салоне мобильный телефон пассажирки и решил его присвоить. Он пытался уехать и совершил наезд на девушку. Мужчина увидел, что натворил, после чего отвез тело на пустырь на проспекте Льва Ландау. Таксист облил его бензином и поджег.

Следователь открыл уголовное производство по п. 6 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство), ч. 4 ст. 187 (разбой) УК Украины. Вещественные доказательства изъяли и отправили на экспертизу. Мужчине сообщили о подозрении в совершении преступления и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Максимальное наказание предусматривает пожизненное лишение свободы.

В начале июня водитель такси в Одессе напал на своего пассажира. Он нанес четыре удара ножом. Пострадавший госпитализирован в тяжелом состоянии.