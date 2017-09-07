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    В Харькове таксист убил девушку и сжег ее тело

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    (обновлено: )31102
    Как говорится в сообщении полиции, таксист увидел в салоне авто мобильный телефон и решил его присвоить. Он пытался уехать и совершил наезд на девушку, после чего отвез тело на пустырь, облил бензином и сжег.
    Машина полицейских. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 7 сен — РИА Новости Украина. Сотрудники полиции задержали ранее судимого 26-летнего мужчину, который подозревается в убийстве 30-летней харьковчанки. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ НП в Харьковской области.

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    Правоохранители, установили, что мужчина работал таксистом. В ночь с 27 на 28 августа он подвозил девушку от площади Рыбной, по дороге она попросила выйти.

    Таксист увидел в салоне мобильный телефон пассажирки и решил его присвоить. Он пытался уехать и совершил наезд на девушку. Мужчина увидел, что натворил, после чего отвез тело на пустырь на проспекте Льва Ландау. Таксист облил его бензином и поджег.

    Следователь открыл уголовное производство по п. 6 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство), ч. 4 ст. 187 (разбой) УК Украины. Вещественные доказательства изъяли и отправили на экспертизу. Мужчине сообщили о подозрении в совершении преступления и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Максимальное наказание предусматривает пожизненное лишение свободы.

    В начале июня водитель такси в Одессе напал на своего пассажира. Он нанес четыре удара ножом. Пострадавший госпитализирован в тяжелом состоянии.

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