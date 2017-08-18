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    Киев

    В Киеве женщина убила парикмахера из-за некачественной стрижки

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    Как сообщил первый заместитель главы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин, недовольная стрижкой мужа женщина избила мастера-парикмахера, которая от полученных травм скончалась в больнице.
    Скорая помощь в Украине. Архивное фото
    Аutoclimat.com.ua

    КИЕВ, 18 авг — РИА Новости Украина. В Киеве женщина, недовольная тем, как подстригли ее мужа, избила мастера-парикмахера, которая от полученных травм скончалась.

    Об инциденте сообщил в пятницу на своей странице в Facebook первый заместитель главы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин.

    "Киев. Днепровский район. Парикмахерская в подземном переходе. 14 августа мастер, 1988 года рождения, подстригла мужчину. В тот же день через несколько часов пришла его жена, которая, по словам свидетелей, была "крайне недовольна прической мужчины", и нанесла телесные повреждения парикмахерше. Вчера от полученных травм несчастная женщина умерла в больнице", — написал Аброськин.

    Ранее сообщалось, что заключенный убил сотрудницу Одесского СИЗО, расчленил и выбросил в мусорный бак.

     

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