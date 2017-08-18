В Киеве женщина убила парикмахера из-за некачественной стрижки

КИЕВ, 18 авг — РИА Новости Украина. В Киеве женщина, недовольная тем, как подстригли ее мужа, избила мастера-парикмахера, которая от полученных травм скончалась.

Об инциденте сообщил в пятницу на своей странице в Facebook первый заместитель главы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин.

"Киев. Днепровский район. Парикмахерская в подземном переходе. 14 августа мастер, 1988 года рождения, подстригла мужчину. В тот же день через несколько часов пришла его жена, которая, по словам свидетелей, была "крайне недовольна прической мужчины", и нанесла телесные повреждения парикмахерше. Вчера от полученных травм несчастная женщина умерла в больнице", — написал Аброськин.

Ранее сообщалось, что заключенный убил сотрудницу Одесского СИЗО, расчленил и выбросил в мусорный бак.