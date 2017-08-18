Убийцу выпускницы в Тернопольской области отправили в психбольницу

КИЕВ, 18 авг — РИА Новости Украина. В Тернопольском районном суде 17 августа состоялось заседание, на котором подозреваемого в убийстве жительницы поселка Вишневец Ирины Мукоид Василия Гнатюка отправили на психиатрическую экспертизу во Львов на один месяц, пишет сайт "Реально".

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Постановлением суда было удовлетворено ходатайство прокуратуры о принудительном помещении подозреваемого в судебно-психиатрическое отделение коммунального учреждения Львова на срок не более одного месяца со дня помещения.

Трагедия произошла в ночь на 26 июня. Изуродованное тело 17-летней девушки Ирины Мукоиды обнаружили в нескольких сотнях метров от дома. По данным СМИ, убийство произошло, когда девушка возвращалась с празднования Дня молодежи.