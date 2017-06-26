В Тернопольской области зарезали девушку

КИЕВ, 26 июн — РИА Новости Украина. В поселке Вишневец Збаражского района Тернопольской области зарезали молодую девушку.

"Девушке было 16-17 лет. Кровавый случай произошел, когда она возвращалась с празднования Дня молодежи. Девушку убили неподалеку от ее дома. На ее теле обнаружены несколько ножевых ранений. Известно, что около 2:00 ночи девушка звонила родным, говорила, что у нее все хорошо и что собирается домой. Кто напал на девушку — неизвестно", — сообщает подробности трагедии местное издание "Тернополяне".

На месте происшествия работают правоохранители. Подробности убийства они пока не комментируют.