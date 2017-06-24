В Крыму арестовали ополченца ДНР по делу об убийстве украинского футболиста

КИЕВ, 24 июн — РИА Новости Украина. В Крыму арестовали бывшего ополченца непризнанной ДНР Вадима Погодина с позывным "Керчь", который находится в международном розыске за убийство 17-летнего футболиста Степана Чубенко, сообщают "Новости Донбасса".

Погодина задержали 20 июня в Ялте, по решению суда его арестовали на 40 суток. Российские власти в соответствии с соглашениями с Интерполом запустили процедуру подготовки ополченца к экстрадиции в Украину, где ему грозит пожизненное заключение.

Новости Донбасса Подозреваемый в убийстве Степана Чубенко Вадим Погодин

"Вадим Погодин подозревается в том, что в июле 2014 года отдал приказ расстрелять 17-летнего вратаря молодежной команды краматорского "Ававнгарда" Степана Чубенко из-за его проукраинской позиции. Боевику вменяются две статьи Уголовного Кодекса Украины – умышленное убийство группой лиц и незаконное лишение свободы или похищение человека, совершенные организованной группой, либо повлекшие тяжкие последствия", — пишет издание.

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Кроме того, по предварительным данным, "Погодин участвовал в грабежах, мародерствах и убийствах проституток на оккупированной территории Донецкой области".

Напомним, 17-летний Степан Чубенко пропал 23 июля 2014 года на железнодорожном вокзале в Донецке после того как приехал из Киева по пути в Краматорска. Тело парня обнаружили лишь Лишь 6 октября.

Новости Донбасса Убитый сепаратистами под Донецком Степан Чубенко

Досудебное расследование установило, что 28 июля 2014 года трое жителей Донецкой области в селе Горбачово-Михайловка Пролетарского района Донецка из огнестрельного оружия убили Чубенко. Следствием были названы подозреваемые в убийстве — Юрий Москалев, Максим Сухомлинов и Вадим Погодин.

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Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.