Джонни Депп пошутил про убийство Трампа

"Можно ли привести сюда Трампа? Я думаю, ему нужна помощь. Это попадет в прессу и это будет ужасно, но я хочу, чтобы вы в этом поучаствовали. Когда последний раз актер убивал президента?" — пошутил Депп.

Он уточнил, что сам актером не является.

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"Я хотел бы внести ясность, что я не являюсь актером. Я просто лгу, чтобы зарабатывать на жизнь. Но это длится уже достаточно долго, может быть, уже настало время", — добавил он.

Американские СМИ уже пошутили, что Деппу стоит ждать звонка от секретной службы.