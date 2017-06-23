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    Джонни Депп пошутил про убийство Трампа

    (обновлено: )104
    Знаменитый голливудский актер Джонни Депп выступил с демонстрацией неприязни к президенту США Дональду Трампу на музыкальном фестивале Гластонбери в Великобритании.
    Видеоканал NME на Youtube

    "Можно ли привести сюда Трампа? Я думаю, ему нужна помощь. Это попадет в прессу и это будет ужасно, но я хочу, чтобы вы в этом поучаствовали. Когда последний раз актер убивал президента?" — пошутил Депп.

    Он уточнил, что сам актером не является.

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    "Я хотел бы внести ясность, что я не являюсь актером. Я просто лгу, чтобы зарабатывать на жизнь. Но это длится уже достаточно долго, может быть, уже настало время", — добавил он.

    Американские СМИ уже пошутили, что Деппу стоит ждать звонка от секретной службы.

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