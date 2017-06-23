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    Трамп отреагировал на шутку Деппа про убийство президента

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    Согласно заявлению Белого дома, президент Дональд Трамп осуждает насилие во всех его проявлениях и огорчен тем, что другие, такие как Джонни Депп, не следуют этому.
    Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 23 июн — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп, комментируя шутку американского актера Джонни Деппа про убийство главы государства, заявил, что осуждает насилие и огорчен, что Депп и другие не делают то же самое, сообщил в пятницу телеканал ABC со ссылкой на Белый дом.

    Джонни Депп пошутил про убийство Трампа. Видео
    Видеоканал NME на Youtube
    Джонни Депп пошутил про убийство Трампа

    Презентацию фильма "Распутник" со своим участием на фестивале Гластонбери Джонни Депп начал с шутки про убийство президента. "Можем пригласить Трампа? Нет-нет, вы совсем не понимаете. Я думаю, ему нужна помощь. Это будет в прессе и это будет ужасно… Когда в последний раз актер убивал президента? Хочу прояснить: я не актер. Я зарабатываю на жизнь обманом, однако это длится уже долго. Может быть, настало время (все изменить — ред.)", — сказал Депп.

    При этом Депп не уточнил, о каком именно президенте идет речь. Из истории же известно, что президент Авраам Линкольн в апреле 1865 года получил роковое ранение после того, как в него выстрелил актер Джон Уилкс Бут.

    Как говорится в материале на сайте телеканала, его корреспондент разместила данное заявление в своем микроблоге в Twitter, сказав, что получила документ от представителя Белого дома. "Президент Трамп осуждает насилие во всех его проявлениях и огорчен тем, что другие, такие как Джонни Депп, не следуют этому", — говорится в заявлении.

    Там выражается надежда, что "некоторые коллеги господина Деппа выскажутся против подобной риторики". При этом подчеркивается, что это должно касаться не только республиканцев, но и демократов, занимающих выборные должности.

    Секретная Служба США, несущая охрану высших должностных лиц, заявила, что отслеживает информацию в связи с высказываниями Деппа.

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