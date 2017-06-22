В Польше жестоко убили молодую украинку - СМИ

Michal SZALAST/EAST NEWS

КИЕВ, 22 июн — РИА Новости Украина. Труп молодой женщины, которая проживала в Ковеле, обнаружен в пруду возле населенного пункта Бродзица, что в 9 километрах от украинско-польской границы. Следы на теле указывают на то, что была убита, передает Район.Ковель со ссылкой на Kronika Tygodnia.

Расследует убийство окружная прокуратура, при этом руководитель прокуратуры отказался давать журналистам какую-либо информацию о трагедии. Тамошняя полиция допросила граждан, проживающих вблизи пруда.

Как утверждают пользователи соцсетей, погибшей является ковельчанка Светлана Н., 1990 года рождения, которая проживала в микрорайоне Ковель-II. У нее осталась пятилетняя дочь, муж и родная сестра Наталья. Якобы в Польше она перепродавала сигареты. С пятницы о ней ничего не было известно. В ставке ее нашли избитой, со связанными руками и привязанным к шее камнем.

Ранее в лесополосе Ивано-Франковской области нашли тело исчезнувшей студентки местного медуниверситета из Болгарии.