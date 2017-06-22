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    В Польше жестоко убили молодую украинку - СМИ

    (обновлено: )69612
    Как отмечается, расследует убийство окружная прокуратура, при этом руководитель прокуратуры отказался давать журналистам какую-либо информацию о трагедии.
    Скорая помощь в Польше. Архивное фото
    Michal SZALAST/EAST NEWS

    КИЕВ, 22 июн — РИА Новости Украина. Труп молодой женщины, которая проживала в Ковеле, обнаружен в пруду возле населенного пункта Бродзица, что в 9 километрах от украинско-польской границы. Следы на теле указывают на то, что была убита, передает Район.Ковель со ссылкой на Kronika Tygodnia.

    В Киеве уличный конфликт закончился убийством. Видео
    ГУ НП в Киевской области/Youtube
    В Киеве уличный конфликт закончился убийством

    Расследует убийство окружная прокуратура, при этом руководитель прокуратуры отказался давать журналистам какую-либо информацию о трагедии. Тамошняя полиция допросила граждан, проживающих вблизи пруда.

    Как утверждают пользователи соцсетей, погибшей является ковельчанка Светлана Н., 1990 года рождения, которая проживала в микрорайоне Ковель-II. У нее осталась пятилетняя дочь, муж и родная сестра Наталья. Якобы в Польше она перепродавала сигареты. С пятницы о ней ничего не было известно. В ставке ее нашли избитой, со связанными руками и привязанным к шее камнем.

    Ранее в лесополосе Ивано-Франковской области нашли тело исчезнувшей студентки местного медуниверситета из Болгарии.

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