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    Дерево-убийца. Упавший на Мадейре 200-летний дуб убил 13 человек

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    Инцидент произошел во время религиозного праздника, на который собралось большое число жителей города Фуншал. Среди погибших есть дети, семь человек находятся в критическом состоянии.
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    Число жертв падения дерева на португальском острове Мадейра достигло 13, ранения, по последним данным, получили 52 человека, сообщает газета Journal de Noticias.

    Пожар в португальской Мадейре
    JOANA SOUSA / AFP
    Пожар на Мадейре: один из главных курортов Португалии охвачен пламенем

    Инцидент произошел во время религиозного праздника, на который собралось большое число жителей города Фуншал – административного центра автономии, расположенной в тысяче километров от континентальной Португалии.

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    По данным издания, дерево рухнуло на пункт продажи свечей. Среди погибших есть дети. Большинство пострадавших получили черепно-мозговые травмы. Семь человек находятся в критическом состоянии.

    Среди пострадавших трое иностранцев — граждане Франции, Германии и Венгрии.

    Journal de Noticias
    Старый дуб на острове Мадейра убил более 10 человек

    Ожидается, что власти объявят в регионе трехдневный траур.

    Местные СМИ сообщают, что речь идет о дубе, возраст которого составляет не менее 200 лет. Местные активисты еще несколько лет назад предупреждали об опасности, которую может представлять старое дерево с полым стволом.

    Ранее сообщалось, что рухнувшая в центре Киева огромная ветка покалечила иностранца

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