Дерево-убийца. Упавший на Мадейре 200-летний дуб убил 13 человек

Число жертв падения дерева на португальском острове Мадейра достигло 13, ранения, по последним данным, получили 52 человека, сообщает газета Journal de Noticias.

Инцидент произошел во время религиозного праздника, на который собралось большое число жителей города Фуншал – административного центра автономии, расположенной в тысяче километров от континентальной Португалии.

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По данным издания, дерево рухнуло на пункт продажи свечей. Среди погибших есть дети. Большинство пострадавших получили черепно-мозговые травмы. Семь человек находятся в критическом состоянии.

Среди пострадавших трое иностранцев — граждане Франции, Германии и Венгрии.

Journal de Noticias Старый дуб на острове Мадейра убил более 10 человек

Ожидается, что власти объявят в регионе трехдневный траур.

Местные СМИ сообщают, что речь идет о дубе, возраст которого составляет не менее 200 лет. Местные активисты еще несколько лет назад предупреждали об опасности, которую может представлять старое дерево с полым стволом.

Ранее сообщалось, что рухнувшая в центре Киева огромная ветка покалечила иностранца.