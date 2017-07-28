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    Происшествия

    В Киеве на Оболони дерево разбило три автомобиля

    (обновлено: )57
    Во дворе 16-этажного жилого дома по проспекту Оболонский, упало дерево. Оно повредило три автомобиля, которые были расположены рядом, - марок "Renault", "Peugeot-405" и "Lada-2109".
    В Киеве на Оболони дерево после грозы разбило 3 автомобиля
    ГСЧС

    КИЕВ, 28 июл — РИА Новости Украина. На Оболонском проспекте в Киеве из-за урагана и ливня дерево упало на три автомобиля, сообщили в пресс-службе ГСЧС в Facebook.

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    Сообщается, что в Службу спасения 101 поступил вызов о том, что во дворе 16-этажного жилого дома по проспекту Оболонский, 18-г, упало дерево.

    Оно повредило три автомобиля, которые были расположены рядом, — марок "Renault", "Peugeot-405" и "Lada-2109".

    Спасатели бензопилой и подручными средствами смогли убрать упавшее дерево.

    ГСЧС
    В Киеве на Оболони дерево после грозы разбило 3 автомобиля

    Напомним, в четверг Киев накрыл сильный ливень и шквалы ветра.

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