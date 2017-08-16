На месте падения 200-летнего дуба, убившего 13 человек на Мадейре

В результате падения дерева на португальском острове Мадейра погибли 13 человек, пострадали 50, сообщает газета Journal de Noticias.

Инцидент произошел во время религиозного праздника, на который собралось большое число жителей города Фуншал – административного центра автономии, расположенной в тысяче километров от континентальной Португалии.

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По данным издания, дерево рухнуло на пункт продажи свечей. Среди погибших есть дети. Большинство пострадавших получили черепно-мозговые травмы. Несколько человек находятся в критическом состоянии.

Местные СМИ сообщают, что речь идет о дубе, возраст которого составляет не менее 200 лет. Местные активисты еще несколько лет назад предупреждали об опасности, которую может представлять старое дерево с полым стволом.