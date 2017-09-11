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    Смерть двух десантников в Кировоградской области: военных убили

    (обновлено: )96692
    По факту гибели возбуждено уголовное производство. Процессуальное руководство осуществляется военной прокуратурой Кировоградского гарнизона Южного региона Украины.
    Десантник. Архивное фото
    Министерство обороны Украины

    КИЕВ, 11 сен — РИА Новости. Дело по статье "умышленное убийство" возбуждено в Украине в связи с гибелью двух военных в Кировоградской области, говорится в сообщении пресс-службы Военной прокуратуры Южного региона.

    Ренат Кузьмин
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    "По факту гибели двух военнослужащих в Канатово Кировоградского района Кировоградской области начато уголовное производство …умышленное убийство… Процессуальное руководство осуществляется военной прокуратурой Кировоградского гарнизона Южного региона Украины", — говорится в сообщении.

    По версии следствия, в воскресенье около 22.40 на территории одной из воинских частей военнослужащий совершил две короткие очереди в направлении сержанта и солдата той же части, которые выполняли тренировочные упражнения. Военные погибли на месте. Стрелявший задержан. В настоящее время решается вопрос о сообщении ему о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.

    Как сообщалось ранее, начальник Генштаба вооруженных сил Украины Виктор Муженко заявил, что более 450 десантников погибли в Донбассе с начала АТО в регионе.

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