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    Во Львовской области парень убил девушку из-за насмешек после секса

    (обновлено: )50301
    В полиции сообщили, что после того, как парень задушил девушку, он сходил домой за лопатой, вернулся на место совершения убийства и закопал тело.
    На месте преступления во Львовской области
    lv.npu.gov.ua

    КИЕВ, 31 авг — РИА Новости Украина. Во Львовской области 24-летний парень убил девушку после неудавшегося свидания, сообщает областное отделение Нацполиции.

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    Об исчезновении девушки заявил ее отец.

    "В начале августа работники полиции Тернопольщины оперативным путем выяснили, что девушка могла приехать во Львовскую область, а именно в одно из сел Яворивского района. Имея эту информацию, работники Яворивского отдела полиции установили, что 2 августа разыскиваемая действительно приезжала в село, где встретилась с 24-летним местным жителем. Мужчина признался правоохранителям, что он познакомился с девушкой по телефону и пригласил ее приехать к нему в гости. По приезде он встретил гостью и пара пошла на прогулку к озеру близ села. После интимных отношений девушка начала смеяться над своим партнером. Тогда он задушил ее, пошел домой за лопатой, вернулся на место совершения убийства и закопал тело", — сообщает подробности полиция.

    На месте, указанном злоумышленником полицейские обнаружили тело задушенной девушки. Он задержан в порядке ст.208 УПК Украины, ему сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.115 (умышленное убийство) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание — лишение свободы на срок от семи до пятнадцати лет лишения свободы.

    Напомним, в полиции раскрыли детали убийства на территории школы в Киеве.

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