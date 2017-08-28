В полиции раскрыли детали убийства на территории школы в Киеве (18+)

КИЕВ, 28 авг — РИА Новости Украина. Неподалеку трупа мужчины, найденного на территории школы в Киеве, патрульные задержали гражданина со следами крови на руках и обуви.

"О том, что тело неизвестного мужчины лежит на территории школы, патрульным сообщили около 6 часов утра. На месте происшествия полицейские увидели тело мужчины без признаков жизни. На вид ему было 30-35 лет. Мужчина имел признаки ножевого ранения лица, в 10 метрах от тела правоохранители обнаружили черенок от этого ножа", — сообщают подробности столичные патрульные.

Во время проверки прилегающей территории патрульные полицейские заметили мужчину со следами крови на руках и обуви. Его сразу же задержали. Также на место происшествия вызвали бригаду скорой медицинской помощи и следственно-оперативную группу.

Патрульная полиция Киева На месте убийства в Киеве

Ранее появилась информация о том, что в Киеве на территории школы №139, что на Татарке, найдены два трупа. Позже стало известно, что найдены не два, а один труп.