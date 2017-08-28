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    В ЛНР сообщили об убийстве двух депутатов парламента

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    (обновлено: )87814
    В Каменобродском районе города Луганска в ночь с 26 на 27 августа 2017 года убили двух депутатов Народного совета самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщил заместитель генерального прокурора ЛНР Григорий Цевенко.
    Оружие. Архивное фото
    Фото "Голос столицы"

    ЛУГАНСК, 28 авг — РИА Новости. В самопровозглашенной Луганской народной республике убили двух депутатов Народного совета ЛНР, подробности не разглашаются. Об этом сообщил журналистам на брифинге заместитель генерального прокурора ЛНР Григорий Цевенко, передает корреспондент РИА Новости в Луганске.

    "В Каменобродском районе города Луганска в ночь с 26 на 27 августа 2017 года произошло резонансное убийство двух лиц, которые являлись депутатами Народного совета Луганской народной республики", — сообщил Цевенко.

    Ситуация в Донбассе. Архивное фото
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    Он уточнил, что по данному факту Следственным управлением министерства внутренних дел ЛНР возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного по п. "А" части 2 статьи 113 УК ЛНР (убийство двух лиц).

    "На данный момент по уголовному делу проводятся неотложные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия с целью установления всех обстоятельств совершенного преступления и лиц, которые его совершили", — уточнил Цевенко.

    Он сказал, что уголовное дело находится на личном контроле генерального прокурора ЛНР. "Данные о потерпевших по уголовному делу и их обстоятельств, совершенного преступления, не разглашаются в интересах следствия", — сообщил представитель генпрокуратуры.

    Напомним, ранее в ЛНР заявили об "украинской ДРГ", похищающей и убивающей ополченцев.

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