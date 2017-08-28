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    Медбрата в Германии подозревают в убийстве 80 человек

    (обновлено: )136
    Подозреваемый в убийствах немец заявлял, что убил около 90 пациентов в реанимационных отделениях больниц в городах Дельменхорст и Ольденбург, дав им смертельную дозу лекарства.
    Скорая помощь в Германии
    Associated Press Uwe Anspach

    КИЕВ, 28 авг — РИА Новости Украина. В Германии медбрата подозревают в убийстве более 80 человек, сообщила полиция.

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    Ранее медбрат Нильс Хёгель был осужден по обвинению в убийстве двух пациентов, в феврале 2015 года его приговорили к пожизненному заключению. Сам осужденный заявлял, что убил около 90 пациентов в реанимационных отделениях больниц в городах Дельменхорст и Ольденбург, дав им смертельную дозу лекарства.

    "На данном этапе расследования специальная комиссия установила случаи 84 убийств", — приводит агентство Франс Пресс слова главы полиции города Ольденбург (земля Нижняя Саксония) Иоганна Кюме.

    Агентство Рейтер со ссылкой на главу следственной группы Арне Шмидта сообщает, что с учетом подозрительных случаев, которые не удалось доказать, речь может идти о 180 убийствах.

    Впервые преступные действия Хёгеля заметил один из его коллег в 2005 году. Тогда пациент выжил после инъекции, а медбрата посадили на 7,5 лет за покушение на убийство. После этого случая власти эксгумировали несколько тел и установили наличие в них следов лекарства.

    Убийца признался, что делал смертельную инъекцию, чтобы затем попробовать реанимировать пациентов и выступить в роли спасителя перед своими коллегами.

    Напомним, в США мужчина убил свою жену в ходе круиза на Аляске, темой которого были мистические убийства.

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