"Скорую" вызывали? К вам едет врач на... мотоцикле

Анна Лаба, РИА Новости Украина

Всеукраинский союз парамедиков начал реализацию проекта "Мотоскорая". Учитывая такие факторы как трафик на дорогах, пробки и время приезда скорой помощи к пациенту решено было внедрять проект именно в Киеве.

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Для того, чтобы обеспечить реализацию проекта, а именно закупить б/у мотоциклы, медицинское оборудование — дефибрилятор, аппарат для искусственной вентиляции легких, ЭКГ-аппарат, медикаменты и расходные материалы, инициаторы обратились к благотворителям — спонсорам и неравнодушным гражданам.

Европейский опыт

Идея не нова и не уникальна — экстренная медицинская помощь на мотоциклах используется в таких странах, как Германия, Австрия, Венгрия, Турция, Мексика, Австралия, Великобритания, Нидерландаы, Бразилия, Польша, Словения, Ирландия. По мнению инициаторов проекта, украинцы также заслуживают качественную, а главное — своевременную медицинскую помощь.

"Мы ждали, когда запустится государственная экстренная помощь на мотоциклах уже шесть лет, боролись за это и этого добивались. И раз этого не произошло, решили, что ждать дальше нет смысла, а нужно что-то создавать и что-то менять самостоятельно. Из практики работы на скорой помощи мы знаем, что, к сожалению, вовремя доехать к пациенту на автомобиле скорой помощи сложно, особенно в центральной части города. На это влияют нарушение правил дорожного движения водителями и пробки на дорогах. В результате скорая слишком долго едет на вызов, что зачастую часто становится фатальным для пациента. В среднем в Киеве скорая приезжает за 23 минут. Это время можно уменьшить в 3-4 раза, используя мотоциклы. Это поймут люди, почувствовали на своем опыте трагические последствия запоздалого приезда кареты скорой помощи", — сказал РИА Новости Украина глава Всеукраинского союза парамедиков Ярослав Вус.

Общественная организация планирует самостоятельно, за счет благотворительных взносов (спонсоров, неравнодушных граждан), обеспечивать мотоциклы медикаментами и горючим. Именно такая программа является оптимальной для Украины сегодня, и именно по такой программе работают, например, в Австрии, Венгрии и Израиле.

В помощь каретам "Скорой"

Планируется, что служба экстерной медицинской помощи на мотоциклах будет работать вместе с Центром экстренной медицинской помощи и медицины катастроф города Киева. Пациент, вызывающий "скорую", не знает кто именно к нему приедет (мотоцикл или авто), поскольку на этот фактор будет влиять оперативная информация о дорожном движении в городе (пробки, ДТП, ремонт дороги и т.д.) и состояние пациента. Врачи на мотоциклах будут работать только в дневное время с 8:00 до 20:00 в будние дни, и при проведении общественных (массовых) мероприятий.

"С Центром экстренной медицинской помощи и медицины катастроф достигнута принципиальная договоренность о сотрудничестве. На мотоцикле ездить только врач неотложных состояний, а не парамедик, не медицинская сестра, а именно врач. Если вызов сложный (остановка сердца, массовая травма), то пассажиром будет выезжать фельдшер или еще один врач в дополнение к первому. Далеко не каждый врач неотложных состояний сможет выезжать на мотоцикле. Мы будем проводить отбор, а также наши врачи будут проходить дополнительное обучение самостоятельной работы на вызове (не в составе бригады), а также курсы вождения тяжелых мотоциклов. Поначалу они будут работать бесплатно. В дальнейшем, возможно через несколько лет существования службы, нам, конечно же придется решить вопрос оплаты, но пока — на общественных началах", - говорит Вус.

При этом в Министерстве здравоохранения Украины данную инициативу поддерживают, и по, словам Вуса, врачи будут оказывать экстренную помощь на совершенно законных основаниях.

"Не будет никакого отдельного телефона, или еще каких-то подводных камней. Все будет делаться через "103", — заверяет Вус, и добавляет, что данная служба будет абсолютно бесплатна для граждан.

Изначально планировалось, что первый подготовленный (с оборудованием и медикаментами) мотоцикл выедет на дороги города Киева уже в апреле 2017 года.

“Но думаю, что начать удастся позже, вероятно уже с 1 июня. Первый мотоцикл с полным набором необходимой аппаратуры уже есть. И медикаменты, и расходные материалы — за счет нашего бюджета проекта", — поясняет Вус.

Только как дополнение к традиционным "Скорым"

"Это хорошая идея — чем больше будет дополнительных возможностей для оказания экстренной медицинской помощи населению, тем лучше. Но для этого должны быть соответствующие технические средства, специальные программы обучения и подготовки специалиста. Это потребует дополнительного времени и ресурсов. Естественно прямо завтра эти парамедики не появятся, но предложение очень хорошее и необходимое. Учитывая пробки, сложность городской инфраструктуры, передвижение медиков экстренной медицинской помощи на высокомобильных средствах позволят оказать квалифицированную медицинскую помощь пациенту максимально быстро. В критических ситуациях каждая секунда дорога — от этого зависят человеческие жизни", — сказал президент Украинского медицинского клуба Иван Сорока РИА Новости Украина.

При этом он подчеркнул, что такая служба должна естественно дополнять существующую в Украине систему оказания экстренной медицинской помощи.

"В этом случае необходимо создание единой диспетчерской системы, с одной стороны, и координации маршрута пациента, с другой стороны. Потому что не только нужно оказать первую медицинскую помощь пациенту, но и доставить его в соответствующее профильное учреждение", — считает Сорока.

Спаси себя сам

Известный детский врач, кандидат медицинских наук Евгений Комаровский назвал инициативу создания "Мотоскорая" замечательной идеей.

“Абсолютное большинство наших граждан понятия не имеют о том, как следует оказывать неотложную помощь — они будут стучать вас по спине, когда вы закашляетесь, накладывать жгут при ранении пальца, мочиться на ожоги и т.д. Когда с кем-либо случиться реальная беда внутри мегаполиса (с учетом пробок), рассчитывать на быстрый приезд скорой помощи весьма сложно. не думаю, что в ближайшие лет 10 у вас есть шансы дождаться санитарного вертолета… Спасение утопающих, как вы понимаете, дело самих утопающих, поэтому на бюджетные деньги надежд никаких. Не до того…”, - написал Комаровский на своей странице в Facebook.