Довели до точки кипения. Украинские врачи готовы к забастовке

Анна Лаба, РИА Новости Украина

Министерство здравоохранения Украины представило проект из списка бесплатных медуслуг, которыми сможет воспользоваться каждый украинец при обращении к педиатру, терапевту или семейному врачу. За все остальное придется платить.

Предоставлено автором Анализ стоимости медицинских услуг в медцентрах Киева

Обсуждение представленного законопроекта продлится до июня, затем документ должен будет утвердить Кабинет министров Украины.

Государство гарантирует

Главное новшество заключается в принципе "деньги идут за пациентом". По сути, деньги из бюджета перестанут выделять на лечебно-профилактическое учреждение как таковое, они будут привязаны к количеству пациентов того или иного врача.

Как и обещали в Минздраве, отныне каждый украинец сможет заключить контракт, руководствуясь исключительно своими предпочтениями, с семейным врачом, терапевтом или педиатром, независимо от места жительства. Врач, число договоров которого ограничено двумя тысячами, будет получать 288 грн в год на пациента. Согласно расчетам Минздрава, эта сумма должна покрыть 20 позиций пакета гарантированных услуг.

Среди них – оказание медпомощи пациентам в неотложном состоянии и медосмотр. Кроме того, на терапевтах и семейных врачах теперь мониторинг состояния пациентов, болеющих социально опасными заболеваниями (гепатит, туберкулез, ВИЧ), а также консультации о здоровом образе жизни.

Врачи будут обязаны ставить в известность своих пациентов и о национальных скрининговых программах, в частности, это и тесты на сахарный диабет, рак шейки матки и молочной железы, гипертония и другие сердечно-сосудистые заболевания. Именно терапевты и семейные врачи, а не врачи женских консультаций, должны будут вести беременности без осложнений. Также отдали первичному звену и пациентов с психическими заболеваниями.

Что касается лабораторных исследований, то в гарантированный список услуг попали 20 различных анализов. Помимо общих анализов крови, мочи и кала, бесплатно будут определять уровень холестерина, кальция и глюкозы. Также можно будет бесплатно сделать электрокардиограмму и флюорографию.

А как считали?

Врачи отмечают, что если говорить об отдельных идеях, которые высказывает министерство, то они – прекрасны. Но из практикующих врачей сегодня мало кто понимает, в каких условиях им придется работать. До сих пор неясно, чем руководствовался Минздрав, выделяя 288 гривен на каждого пациента в год.

В Киевском городском профсоюзе работников здравоохранения провели выборочный анализ стоимости медицинских услуг в медицинских центрах Киева. Согласно полученным данным, только стоимость предложенных в гарантированном пакете медицинских услуг лабораторных и инструментальных исследований составляет от 960 до 2048 гривен. А это минимум в три с лишним раза больше, чем выделено на обслуживание каждого украинца на год.

Кроме того, врачам первичного звена Минздрав предлагает стать физическими лицами-предпринимателями. Но хватит ли им средств, выделенных из бюджета, чтобы оборудовать рабочее место? Ведь придется купить весы для детей и взрослых, электрокардиограф, глюкометр, кушетку, офтальмаскоп, холодильники для хранения вакцин и медикаментов, да и сами медикаменты – всего в списке 27 наименований.

Выборочный анализ стоимости материально-технического оснащения места предоставления первичной медицинской помощи, проведенный Киевским городским профсоюзом работников здравоохранения, свидетельствует, что терапевту или семейному врачу придется выложить 49810 гривен за оборудование кабинета.

Предоставлено автором Анализ стоимости материально-технического оснащения места предоставления ПМП

Врачей не слышат

Если проанализировать документы, которые сопровождают реформу – приходишь в ступор, отмечает член правления Всеукраинского врачебного общества Константин Надутый.

"Руководство Минздрава последовательно сопротивляется четкому определению политических целей, отбросив Концепцию построения Национальной системы здравоохранения и законопроект "Об основах государственной политики здравоохранения". Управление отраслью и экспертной средой подменено кулуарными "междусобойчиками" с профессиональными грантоедами-лоббистами и "экспертами", которые не владеют контекстом и поэтому его игнорируют. Яркий пример тому – применение в официальных документах сленга: "гарантированный пакет", "страховая медицина" "деньги ходят за пациентом" и т.д. То есть неопределенных юридически и непонятных понятий", – сказал Надутый во время панельной дискуссии на площадке Национального врачебного совета.

Также он обратил внимание на прямое искажение доказательственной базы в представленной Минздравом концепции реформы. Там говорится, что Украина является четвертым в мире государством по количеству больничных коек – 879 на 100 тыс. населения, а в странах – членах ЕС в среднем эти показатели составляют 527,4 на 100 тыс. населения. Также в Минздраве утверждают, что Украина имеет большее по сравнению со средним для стран – членов ЕС количество врачей и медицинских сестер.

"В действительности же, согласно е-данным европейской базы "Здоровье для всех" от июня 2016, в Восточной (постсоветской) Европе — 63,7 коек на 10 тыс. населения, а в Западной «старой» Европе — 49,6 на 10 тыс. Врачей (не с дипломами врача, а практикующих, как это принято в мире) в "старых" странах ЕС — 36,7, "новых" — 28,3, а в Украине — 31,5 на 10 тысяч населения. Медицинских сестер в старых странах ЕС — 93,1, новых — 61,4, в Украине — 70,1 на 10 тысяч населения. То есть в государственных документах манипулятивно применяется заведомая ложь", – говорит Надутый.

Единым фронтом

Члены Всеукраинского врачебного общество пришли к выводу, что настало время для дальнейшего объединения врачебного сообщества.

"То, что происходит сегодня там, где мы работаем, где мы спасаем жизни людей, продолжает катастрофически не устраивать всех – как профессионалов-врачей, так и пациентов.

На сегодня есть одна часть видения изменений в системе здравоохранения, которая подается через средства массовой информации, через Министерство здравоохранения, особенно через профильных заместителей, которая, к сожалению не находится в плоскости общественного обсуждения и привлечения профессионалов. Профессионалов, которые являются, как минимум, управленцами в системе здравоохранения, получили соответствующую квалификацию, профессию, многое знают и умеют.

С другой стороны — практикующие врачи, члены профессиональны врачебных ассоциаций и руководители лечебных заведений, которые с этим сталкиваются и не получают вразумительного ответа как и за счет чего они должны предоставлять медицинскую помощь и лечить людей", – сказал член профильного комитета Верховной Рады Украины Олег Мусий.

Врачи предупреждают, что если их мнение не будет услышано, они вынуждены будут объявить всеукраинскую забастовку медицинских работников, как это однажды сделали их коллеги в Польше. Пока Всеукраинское врачебное общество начало подготовку ко Всеукраинскому форуму врачей и медицинских работников, чтобы их позиция была услышана президентом и правительством.