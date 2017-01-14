Врачи бьют тревогу: онкобольные обеспечены медикаментами всего на три месяца

Анна Лаба, РИА Новости Украина

В Украине, как и во всем мире, растет уровень заболеваемости онкологическими заболеваниями. Даже в таких экономически высоко развитых странах, как Швеция, Финляндия, Дания, уровень заболеваемости злокачественными новообразованиями в полтора раза выше, чем в нашей стране. Однако при этом уровень смертности там в полтора раза ниже, чем в Украине, за счет ранней диагностики и успешного лечения. Каждый год раком в нашей стране заболевают около 160 тысяч человек, и 90 тысяч человек умирают, каждый третий умерший — трудоспособного возраста. Согласно данным Национального канцер-реестра Национального института рака, в 2015 году каждый третий больной раком в Украине прожил меньше года с момента установления диагноза. За этими цифрами кроются конкретные проблемы системы здравоохранения Украины, и их решение может спасти тысячи жизней.

Профилактика вместо лечения

Министерство здравоохранения Украины во главе с Ульяной Супрун решает эти проблемы своеобразным методом: украинские больницы, в которых проходят лечение пациенты с онкологическими заболеваниями, Супрун намеревалась перевести на самофинансирование, чтобы они не могли получать финансовую помощь от государства. Министерство намерено концентрироваться только на профилактике опасных заболеваний. Супрун очень хочется "наблюдать за тем, как в Украине будет процветать профилактическая медицина, чтобы в стране становилось меньше пациентов с онкологическими заболеваниями". Также глава Минздрава считает, что деньги на лечение онкобольных могут выделять местные бюджеты.

В бюджете 2017 года еще предусмотрены средства на закупку лекарственных препаратов для онкобольных.

Назревает очередной скандал

Но не все так гладко с закупленными и уже поставленными по госпрограмме "Онкология" медикаментами. Главные врачи нескольких областных онкологических диспансеров попали в очень сложную ситуацию, которую самостоятельно разрешить не в силах из-за сильнейшего административного давления. Как стало известно РИА Новости Украина, в Национальную медицинскую палату Украины обратились главврачи трех областных онкодиспансеров и некоторые сотрудники областных департаментов здравоохранения.

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"Они проинформировали о том, что на данный момент к ним поступили медикаменты, которые были закуплены программе по онкологии 2015-го года деньгами того же года. Пришли они в 2017 году, но проблема заключается в том, что срок годности их — до апреля 2017 года, то есть всего три месяца, но потребность в медикаментах закрыли на весь год. Коллеги говорят, что они по этому поводу с официальными письмами обратились в областные департаменты здравоохранения, чтобы им предоставили разъяснения. В свою очередь, департаменты на эти письма не отвечают, потому что не знают, что сказать, и в Минздрав обращаться тоже боятся, потому что после истории с Тодуровым оказалось, что у нас говорить вслух опасно. Я просил коллег, чтобы они мне передали копии документов, но, к сожалению, люди находятся под таким административным давлением, что они боятся это делать", — сказал РИА Новости Украина ответственный секретарь Национальной медицинской палаты Украины Сергей Кравченко.

Как заявил Кравченко, областные онкологи обратились в НМУ, чтобы народные депутаты, которые являются членами палаты, обратились с депутатскими запросами в Министерство здравоохранения Украины и в областные департаменты здравоохранения.

Ответсек НМУ подчеркнул, что согласно нормативно-директивным документам и подзаконным актам Украины, а также по некоторым международным правилам, лекарственные препараты со сроком годности менее полугода вообще не могут завозиться на территорию Украины.

"Второй момент, препараты, у которых срок годности меньше трех месяцев, как правило, готовятся к утилизации, за которую платит производитель. Препараты же, у которых срок годности остался небольшим, как правило, продаются по цене ниже себестоимости. Если же заявления главных областных онкологов подтвердятся, это не просто катастрофически вопиющий случай, а преступление против человечности. Получается, что кто-то абсолютно осознано капитально нажился, когда Украина получила препараты, которые должны были идти по гуманитарке, или на утилизацию, или должны быть проданы по цене ниже себестоимости, заплатив полную цену. Как говорят коллеги, в документах, которые предоставлялись при передаче медикаментов в областные онкодиспансеры, стоит полная цена", — сообщил Кравченко.

Заложники "профессионалов Минздрава"

По данным Министерства здравоохранения, количество онкобольных в Украине уже приближается к 1 млн. Онкологическая патология прочно обосновалась на втором месте в структуре общей смертности, уступая лишь сердечно-сосудистым заболеваниям. Чтобы противостоять этой страшной болезни, Минздраву стоило бы говорить не о профилактике рака, а о его ранней диагностике, поскольку риск заболеть им есть и у людей, ведущих здоровый образ жизни.

В данном случае решение Минздрава лишить профильные лечебные заведения государственной поддержки можно охарактеризовать как, мягко говоря, недальновидное. Даже если вынести за скобки обнищание населения при высокой стоимости лечения онкозаболевания, именно онкодиспансеры оказывают больным самую эффективную и квалифицированную помощь и измеряется она человеческими жизнями.

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В Институте рака изучили, насколько долго живут больные, которые лечились в специализированных онкологических клиниках и в общелечебных учреждениях. Было установлено, что показатель 5-летней выживаемости больных, пролеченных в неспециализированных учреждениях, на 20-30% ниже, чем у тех, кто лечился в онкологических клиниках. Но в Минздраве, похоже, мало интересуются украинскими реалиями. Примером тому служит недавняя публикация на сайте министерства статистики по заболеваемости раком в США, хотя в Украине действует Национальный канцер-реестр — информационная система сбора, хранения и анализа персонифицированных данных о каждом случае онкологического заболевания, его течении и лечении. Только собирая и анализируя такую информацию можно проводить полноценные статистические, эпидемиологические и клинические исследования, оценивать факторы риска возникновения рака, эффективность методов лечения, выживаемость больных, составлять прогнозные оценки развития онкоэпидемиологического процесса. Возможно, команде Супрун стоило бы ознакомиться с этими данными, прежде чем принимать судьбоносные решения для миллиона украинцев.