Бег из страны. Врачи Закарпатья все сплошь в... Словакии

РИА Новости Украина

В словацком городе Шаги, расположенном на юге страны, работает немало врачей, которые приехали из Украины. Местные коллеги и пациенты ими очень довольны. Говорят, что они профессиональные, внимательные и трудолюбивые, пишет Иван Романчук.

Словацкие СМИ отмечают, что действительно на востоке и юге Словакии за последнее время украинские врачи начали "появляться как грибы после дождя". Они работают не только в больницах, но и в стоматологических кабинетах, в спа-салонах, на кафедрах пластической хирургии и психиатрических клиниках.

Отмечают, что приехали не только из-за войны и политического кризиса в Украине. В первую очередь, воспользовались тем, что в самой Словакии ощущается острая нехватка врачей, особенно в небольших городах, не привлекающих самых словаков. Если в Братиславе и Кошице это не так сильно ощущается, то на периферии проблема стоит достаточно остро. Особенно не хватает специалистов в больницах и в "скорой помощи", – сообщает слoвацкое издание Plus 7 Dni.

– Те украинцы, которые у нас работают – это действительно профессионалы!, – говорит Штефан Шомло, менеджер больницы в Шагах.

Сами словацкие врачи едут дальше, например, в Германию.

– Украинские врачи – умные, вежливые, говорят на словацком, а некоторые даже владеют венгерским языком. А для тех, кому необходимо, раз в неделю занимаются с учительницей, которая учит их словацкому языку, – говорит менеджер.

В Словакии уже есть компании, которые занимаются поисками врачей именно в Украине. Например, в Шагах нужен был сертифицированный психиатр, и его нашли именно этим путем.

– Я заплатил им комиссию, но теперь у меня есть коллега на замену, — говорит местный психиатр Артур Иванчик.

Единственное условие для трудоустройства, кроме диплома – по прибытии в Словакию кандидат должен предоставить сертификат от бюро труда о том, что в регионе нет других врачей, которые могли бы претендовать на это место. Далее подписывают контракт с будущим работодателем – на основании этого документа можно получить временный вид на жительство и рабочую визу.

Правда, иногда возникают проблемы с сертификацией дипломов, однако довольно редко, только у врачей начинающих. Но молодые специалисты готовы преодолевать эти преграды.

– В нашей стране мы можем дать вдвое или втрое большую зарплату, чем в Украине. Там врачи зарабатывают от 250 до 300 евро, так что они готовы принять лучшие условия, – говорит Диана Региова, которая помогает украинским врачам исправить необходимые документы.

Правда, до недавнего времени медикам-выпускникам из других стран не нужно было проходить специальные тесты, чтобы устроиться на работу в любой клинике или больнице Словакии. Однако с января этого года, каждый украинский врач, который едет в Словакию, должен пройти тестирование.

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– На самом деле я никогда не планировал ехать в Словакию. Я учился в Украине, затем был принят на работу в качестве врача второй категории. Все было хорошо, мне нравилось работать там, и я не думал об отсутствии денег. Но однажды спросили, не хочу ли попробовать поработать в словацкой больнице. Я согласился, попал в Шаги, и остался, – рассказывает 32-летний Виталий Гомонай из Мукачево.

Он работает здесь уже 2 года. Живет скромно, рядом с больницей, где снимает жилье за минимальную плату. Деньги домой не посылает – там не нуждаются в этом. Словакия для них не столько страна, где можно заработать, как возможность увидеть что-то новое, перенять опыт и работать в лучших условиях.

Говорит, что чувствует разницу между украинской и словацкой медициной. Ведь должен был научиться работать с компьютерными системами и другими удобствами, которых не имеют небольшие больницы в Украине. С другой стороны, некоторые больницы в Киеве даже превышают оснащение тех, которые есть в Братиславе.

– В Украине есть очень большая разница, в какой больнице ты работаешь – в большом городе, как Киев, в министерской больнице, или в региональных центрах или маленьком городе. Эта небольшая словацкая больница примерно на уровне нашей областной больницы, – говорит Максим Саенко из Ужгорода.

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– Большинство врачей приезжают в Словакию из Закарпатья. Практически в каждой семье кто-то уже эмигрировал, у всех есть родственники по всему миру. Многие люди покинули Украину также из-за тяжелой политической ситуации, – объясняет тридцатилетний врач-анестезиолог.

Если еще 5 лет назад за границу на работу ехала преимущественно молодежь, то теперь – даже опытные доценты.

– Когда-то на триста евро у нас можно было достаточно хорошо жить. Все было гораздо дешевле, чем у вас. Но за последнее время цены очень выросли, – говорит Максим.

Он приехал в Словакию еще в 2011 году.

Максим проходить переаттестацию в следующем году. А еще готовится к свадьбе – есть невеста, Кристина, которая пришла в больницу несколько лет назад, еще студенткой третьего курса. Теперь работает в отделении неврологии в соседнем городке Левице.