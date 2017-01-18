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    Золотарев: при нынешнем уровне финансирования медицина Украины обречена

    Тема:

    Проблемы медицины. Тодуров vs Супрун (79)

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    Политический эксперт Андрей Золотарев и эксперт "РПР" Александр Ябчанка в эфире "ГС" заявили, что любой конфликт вокруг Минздрава, включая выбор главы министерства, — это борьба за денежные потоки.
    Андрей Золотарев. Архивное фото
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    РИА Новости Украина — Радиостанция "Голос Столицы"

    Премьер-министр Владимир Гройсман намерен провести политические консультации относительно назначения министра здравоохранения. Как заявил премьер, важно модернизировать систему здравоохранения, поддержать граждан, которые нуждаются в лекарствах и медицинском обслуживании.

    Сейчас обязанности министра здравоохранения выполняет первый заместитель министра Ульяна Супрун. Однако самого министра Кабмину Гройсмана до сих пор не удалось назначить.

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    Между тем с 1 января стартовал первый этап медицинской реформы. Преобразование проходит в несколько этапов и предусматривает внедрение референтного ценообразования на лекарства, что должно привести к удешевлению некоторых категорий медпрепаратов.

    Финансовый аспект в реформе медицины в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал политический эксперт Андрей Золотарев.

    Сколько политики в теме назначении главы Минздрава, а сколько заинтересованности финансовыми потоками?

    — Учитывая то, что в Украине политика — это самый прибыльный бизнес с 1000%-ной рентабельностью, то, безусловно, шкурный интерес тут очевиден. И эта абсолютно безобразная кампания против Тодурова, которую исполняет пиар-команда и.о министра, где, по слухам, сконцентрировались профессиональные пиар-менеджеры, а не специалисты в медицине, ясно указывает на то, за что идет борьба. 

    Кампания, к слову, как специалист скажу, — достаточно затратная. Содержать такую армию ботов — это не менее 10-15 тысяч долларов в день надо тратить, чтобы кошмарить Тодурова с таким размахом и напором. 

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    Сама же реформа здравоохранения в Украине была начата 19 ноября 1992 года. Именно в этот день президент Украины Леонид Кравчук подписал закон об основах законодательства о здравоохранении.

    Вам не кажется, что есть определенное сопротивление предыдущей команды Раисы Богатыревой?

    — Безусловно. Дело в том, что идет борьба за ресурсы. И я вполне допускаю, что могут использоваться и популярные, уважаемые в обществе имена. Поэтому любой конфликт вокруг Минздрава — это борьба за те самые денежные потоки. 

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    Почему я упомянул Кравчука: 25 лет мы в трех соснах, между тремя системами медицины Семашко, от которой мы отказываемся, британской системы и системы Бисмарка. Вот в этих трех соснах мы 25 лет бродим. И, наверное, будем еще очень долго бродить, пока окончательно медицина в Украине не будет пущена под нож. 

    Потому что ситуация такова, что с нынешним, увы, финансированием медицины любая система в Украине обречена. Но даже те крохи становятся объектом конкуренции мародеров на этих потоках. 

    Увы, рядовому украинцу от этого ни холодно, ни жарко. Точнее, будет становиться все хуже и хуже, поскольку проигрывает он в конечном итоге от вот этого бардака и коррупции в медицинской сфере.

    (публикуется на языке оригинала)

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    Як ви прокоментуєте заяву Гройсмана про проведення політичних консультацій для призначення міністра охорони здоров'я?

    — Ця інформація мені здається логічною, тому що, власне, однією з причин, чому реформи дотепер, за останні три роки, так і не були реалізовані, це відсутність єдності між законодавчою і виконавчою гілками влади. 

    Нагадаю, мав місце тривалий конфлікт між міністром Квіташвілі і комітетом з питань охорони здоров'я. І від цього конфлікту було звільнення першого і відсутність реформ як таких. 

    Зараз мали обнадійливу ситуацію — у кінці 2016 року. Кабмін затвердив ряд постанов, зокрема концепцію реформи фінансування системи охорони здоров'я. Але треба зрозуміти, що реалізація цієї концепції є неможливою без підтримки ВР України. Тому що в рамках реалізації цієї концепції потрібні зміни і до законів теж. Саме тому позиція прем'єра з цього приводу є доволі логічною. 

    Обследование пациента в больнице
    REUTERS Ilya Naymushin
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    Звичайно, що він буде проводити консультації, і суть цих консультацій саме в тому, або залучитися підтримкою ВР України для реалізації реформи вже цього року. Тому що, нагадаю, на 2017 рік запланована реформа первинної ланки медичної допомоги в рамках зміни принципів фінансування системи охорони здоров'я.

    Чи можливо, що в нас політичні еліти ніяк не дійдуть згоди, хто контролюватиме фінансові потоки в МОЗ? 

    — І так, і ні. З одного боку, звичайно, величезний бюджет в 3% ВВП річних — це ласий шматок для тих історій. Проте тут ще є інший кавалок бюджету, який цілком в тіні. Це так звані неформальні платежі, благодійні внески тощо, плюс до цього додається ще величезний кавалок фармринку. 

    Звичайно, що це сума коштів, яку, в принципі, точно виміряти є неможливим. Але це десь мінімум 150 мільярдів. Звичайно, що там є свої інтереси. Звичайно, що там є свої потоки. Ніхто цими інтересами поступатися не хоче. 

    Але тут ще є і інша проблема — у нерозумінні цієї системи і зі сторони парламентарів теж. Це доволі складна система, а зміни в цій системі надзвичайно чутливі. Але, якщо ми говоримо про реформи, то реформа — це завжди ризик. І однозначно зрозуміло, що ситуація такою, як вона є зараз, залишатися не може. 

    Відповідно, я дуже сподіваюся, що депутати в цьому випадку не будуть відсиджуватися в очікувальній позиції і не підіграють саме тій категорії, яка сидить на потоках, яка зацікавлена у тому, щоб ніякі зміни не відбулися. Тобто політична воля потрібна, зараз ми маємо політичного лідера цього процесу — прем'єра. І зрозуміло, що він проводить політичні консультації з фракціями, аби процес зрушити з мертвої точки.

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    Ранее маркетолог, директор маркетингового агентства Дмитрий Розенфельд в эфире "ГС" заявил, что украинцы не доверяют не самой вакцинации, а тому, каким образом она проводится в стране.

    Напомним, доктор медицинских наук Алла Мироненко в эфире радиостанции спрогнозировала, что у украинцев нет иммунитета от штамма гриппа "Гонконг" H3N2, поэтому представителям группы риска необходимо задуматься о прививках.

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