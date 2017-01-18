Золотарев: при нынешнем уровне финансирования медицина Украины обречена

РИА Новости Украина — Радиостанция "Голос Столицы"

Премьер-министр Владимир Гройсман намерен провести политические консультации относительно назначения министра здравоохранения. Как заявил премьер, важно модернизировать систему здравоохранения, поддержать граждан, которые нуждаются в лекарствах и медицинском обслуживании.

Сейчас обязанности министра здравоохранения выполняет первый заместитель министра Ульяна Супрун. Однако самого министра Кабмину Гройсмана до сих пор не удалось назначить.

Между тем с 1 января стартовал первый этап медицинской реформы. Преобразование проходит в несколько этапов и предусматривает внедрение референтного ценообразования на лекарства, что должно привести к удешевлению некоторых категорий медпрепаратов.

Финансовый аспект в реформе медицины в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал политический эксперт Андрей Золотарев.

Сколько политики в теме назначении главы Минздрава, а сколько заинтересованности финансовыми потоками?

— Учитывая то, что в Украине политика — это самый прибыльный бизнес с 1000%-ной рентабельностью, то, безусловно, шкурный интерес тут очевиден. И эта абсолютно безобразная кампания против Тодурова, которую исполняет пиар-команда и.о министра, где, по слухам, сконцентрировались профессиональные пиар-менеджеры, а не специалисты в медицине, ясно указывает на то, за что идет борьба.

Кампания, к слову, как специалист скажу, — достаточно затратная. Содержать такую армию ботов — это не менее 10-15 тысяч долларов в день надо тратить, чтобы кошмарить Тодурова с таким размахом и напором.

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Сама же реформа здравоохранения в Украине была начата 19 ноября 1992 года. Именно в этот день президент Украины Леонид Кравчук подписал закон об основах законодательства о здравоохранении.

Вам не кажется, что есть определенное сопротивление предыдущей команды Раисы Богатыревой?

— Безусловно. Дело в том, что идет борьба за ресурсы. И я вполне допускаю, что могут использоваться и популярные, уважаемые в обществе имена. Поэтому любой конфликт вокруг Минздрава — это борьба за те самые денежные потоки.

Почему я упомянул Кравчука: 25 лет мы в трех соснах, между тремя системами медицины Семашко, от которой мы отказываемся, британской системы и системы Бисмарка. Вот в этих трех соснах мы 25 лет бродим. И, наверное, будем еще очень долго бродить, пока окончательно медицина в Украине не будет пущена под нож.

Потому что ситуация такова, что с нынешним, увы, финансированием медицины любая система в Украине обречена. Но даже те крохи становятся объектом конкуренции мародеров на этих потоках.

Увы, рядовому украинцу от этого ни холодно, ни жарко. Точнее, будет становиться все хуже и хуже, поскольку проигрывает он в конечном итоге от вот этого бардака и коррупции в медицинской сфере.

(публикуется на языке оригинала)

Чому криза менеджменту спостерігається лише в міністерстві охорони здоров’я, в ефірі радіостанції пояснив менеджер групи з реформи системи охорони здоров'я "Реанімаційного пакету реформ" Олександр Ябчанка.

Як ви прокоментуєте заяву Гройсмана про проведення політичних консультацій для призначення міністра охорони здоров'я?

— Ця інформація мені здається логічною, тому що, власне, однією з причин, чому реформи дотепер, за останні три роки, так і не були реалізовані, це відсутність єдності між законодавчою і виконавчою гілками влади.

Нагадаю, мав місце тривалий конфлікт між міністром Квіташвілі і комітетом з питань охорони здоров'я. І від цього конфлікту було звільнення першого і відсутність реформ як таких.

Зараз мали обнадійливу ситуацію — у кінці 2016 року. Кабмін затвердив ряд постанов, зокрема концепцію реформи фінансування системи охорони здоров'я. Але треба зрозуміти, що реалізація цієї концепції є неможливою без підтримки ВР України. Тому що в рамках реалізації цієї концепції потрібні зміни і до законів теж. Саме тому позиція прем'єра з цього приводу є доволі логічною.

Звичайно, що він буде проводити консультації, і суть цих консультацій саме в тому, або залучитися підтримкою ВР України для реалізації реформи вже цього року. Тому що, нагадаю, на 2017 рік запланована реформа первинної ланки медичної допомоги в рамках зміни принципів фінансування системи охорони здоров'я.

Чи можливо, що в нас політичні еліти ніяк не дійдуть згоди, хто контролюватиме фінансові потоки в МОЗ?

— І так, і ні. З одного боку, звичайно, величезний бюджет в 3% ВВП річних — це ласий шматок для тих історій. Проте тут ще є інший кавалок бюджету, який цілком в тіні. Це так звані неформальні платежі, благодійні внески тощо, плюс до цього додається ще величезний кавалок фармринку.

Звичайно, що це сума коштів, яку, в принципі, точно виміряти є неможливим. Але це десь мінімум 150 мільярдів. Звичайно, що там є свої інтереси. Звичайно, що там є свої потоки. Ніхто цими інтересами поступатися не хоче.

Але тут ще є і інша проблема — у нерозумінні цієї системи і зі сторони парламентарів теж. Це доволі складна система, а зміни в цій системі надзвичайно чутливі. Але, якщо ми говоримо про реформи, то реформа — це завжди ризик. І однозначно зрозуміло, що ситуація такою, як вона є зараз, залишатися не може.

Відповідно, я дуже сподіваюся, що депутати в цьому випадку не будуть відсиджуватися в очікувальній позиції і не підіграють саме тій категорії, яка сидить на потоках, яка зацікавлена у тому, щоб ніякі зміни не відбулися. Тобто політична воля потрібна, зараз ми маємо політичного лідера цього процесу — прем'єра. І зрозуміло, що він проводить політичні консультації з фракціями, аби процес зрушити з мертвої точки.

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Ранее маркетолог, директор маркетингового агентства Дмитрий Розенфельд в эфире "ГС" заявил, что украинцы не доверяют не самой вакцинации, а тому, каким образом она проводится в стране.

Напомним, доктор медицинских наук Алла Мироненко в эфире радиостанции спрогнозировала, что у украинцев нет иммунитета от штамма гриппа "Гонконг" H3N2, поэтому представителям группы риска необходимо задуматься о прививках.