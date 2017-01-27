"Медицинский Майдан" в Винницкой области

Жители города Шаргорода Винницкой области вышли на массовую акцию под здание районной государственной администрации, протестуя из-за перепрофилирования районной больницы.

Ранее власти региона разработали проект "разделения" области на три госпитальных округа с перепрофилированием многих районных больниц, что привело к возмущению жителей Шаргорода. Так, предполагается, что местную больницу перевели в статус "лечебного учреждения планового лечения" и намерены перенести из города в Могилев-Подольский госпитальный округ. Жителям Шаргорода и района далеко добираться до Могилев-Подольского за получением необходимой медпомощи. uainfo.org уточняет, что поскольку кроме 57-тысячного населения района в Шаргородской райбольнице получают медпомощь также жители сел соседних Черновицкого и Тывровского районов, то она достойна статуса больницы интенсивного лечения 1-го типа.

В акции принимают участие несколько тысяч людей.

Также уточняется, что данный вопрос будет рассматриваться на внеочередной сессии Винницкого областного совета на следующей неделе.

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Ранее экс-министр здравохранения Татьяна Бахтеева заявила о катастрофическом состоянии отечественной медицины под руководством бывшей гражданки США Ульяны Супрун, в свою очередь и.о. министра заявила, что на нее оказывают давление противники реформ в медицине.