наверх
19.01.201719:30
Курсы валют НБУ
  • EUR29.32- 0.20
  • USD27.49- 0.14
Рубрики
Ещё
    Аналитика и комментарии

    Соцсети обсудили "секретный" диплом "медика" Супрун

    Тема:

    Проблемы медицины. Тодуров vs Супрун (83)

    47130
    Не здравствует Минздрав страны… С реформами – туговато, а новый временный глава МОЗ Украины в очередной раз оказывается в эпицентре скандальных новостей. Чем теперь удивила украинцев Ульяна Супрун, и что пишут о ней в соцсетях?
    Ульяна Супрун. Архивное фото
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    Не везет Украине с Минздравом. Куда там нормально работать… даже профильный комитет в Раде не может полноценно собраться. Вот и в среду, 18 января, и.о. главы Минздрава Ульяна Супрун покинула заседание Комитета Верховной Рады по здравоохранению из-за отсутствия кворума.

    Читайте также: Бездарная команда Супрун убивает Украину — Бахтеева

    А ведь планировалось обсуждение не одного актуального для страны вопроса: и закупка лекарств, и дела "Охматдета", и лечение сограждан за рубежом….

    Но и это не все: накануне Ульяна Супрун "отметилась" в заголовках СМИ благодаря еще одному заявлению. И.о. главы Минздрава опровергла обвинения в отсутствии у нее диплома о высшем образовании. По словам главы МОЗа, на самом деле диплом у нее есть, но показать его нельзя, из-за "некоторых персональных данных министров". Супрун подчеркнула, что "это информация, которую министерство не передает на публичные запросы".

    С дипломом или без, фамилия Супрун продолжает будоражить умы украинцев и остается одной из топовых тем в отечественном сегменте соцсетей.

    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    CNN попытался назвать преемника Трампа на случай его убийства на инаугурации
    Вашингтон. Инаугурация Трампа
    Рабочий визит президента Украины Петра Порошенко в Швейцарию
    Давос-2017 и новый мировой порядок
    "Нафтогаз Украины"
    ЕС - Украина - РФ: снова газ
    Сход снежной лавины в Италии: работа спасателей 19 января 2017 года
    Италия под ударом стихии: сход лавин, землетрясения