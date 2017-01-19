Соцсети обсудили "секретный" диплом "медика" Супрун

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Не везет Украине с Минздравом. Куда там нормально работать… даже профильный комитет в Раде не может полноценно собраться. Вот и в среду, 18 января, и.о. главы Минздрава Ульяна Супрун покинула заседание Комитета Верховной Рады по здравоохранению из-за отсутствия кворума.

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А ведь планировалось обсуждение не одного актуального для страны вопроса: и закупка лекарств, и дела "Охматдета", и лечение сограждан за рубежом….

Но и это не все: накануне Ульяна Супрун "отметилась" в заголовках СМИ благодаря еще одному заявлению. И.о. главы Минздрава опровергла обвинения в отсутствии у нее диплома о высшем образовании. По словам главы МОЗа, на самом деле диплом у нее есть, но показать его нельзя, из-за "некоторых персональных данных министров". Супрун подчеркнула, что "это информация, которую министерство не передает на публичные запросы".

С дипломом или без, фамилия Супрун продолжает будоражить умы украинцев и остается одной из топовых тем в отечественном сегменте соцсетей.

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook