Власть ставит жирный крест на медицинской науке Украины

Анна Лаба, РИА Новости Украина

Научным институтам Национальной академии медицинских наук Украины последние годы приходится существовать на грани выживания. Причиной тому — недостаточное государственное финансирование на заработную плату сотрудникам, не в полном объеме профинансированное питание и лечение пациентов институтов, нехватка средств на приобретение реактивов для опытов и на хозяйственные нужды. Во многих учреждениях и вовсе отсутствует финансирование на приобретение медицинского и исследовательского оборудования. Но в этом году ситуация еще более усугубилась.

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Национальный институт сердечнососудистой хирургии им. Н. М. Амосова из-за недостаточного бюджетного финансирования в 2017 году может прекратить работу, сообщили представители межфракционного депутатского объединения "Депутатский контроль".

Для полноценного функционирования и полноценного проведения операций в I-м квартале 2017 года Институт должен был получить из бюджета почти 80 миллионов гривен, однако согласно временной смете получил чуть меньше 7 миллионов.

Только на обеспечение пациентов медицинскими материалами должны были потратить почти 56 тысяч грн, однако на это государством выделено ноль гривен. Не предусмотрено и финансирование питания пациентов клиники, хотя большая часть пациентов института Амосова — иногородние, а потому для них эта проблема стоит очень остро.

Как сообщают украинские СМИ, в связи с этим в институте якобы приняли решение временно приостановить госпитализацию пациентов, а также отправить часть медицинских сотрудников в отпуск за свой счет. Также внутри кардиоцентра говорят о сокращении штата, если продолжатся проблемы с финансированием.

Обещают все исправить

"Это какие-то ошибки в перераспределении бюджетных программ. В итоге у нас сейчас финансирование на зарплату на январь месяц составляет 27% на клинику и 27% — на науку. На медикаменты вообще нет денег, и коммуналка — 18%", - сказал директор Национального института сердечно-сосудистой хирургии имени Н. М. Амосова НАМН Украины Василий Лазоришинец в комментарии РИА Новости Украина.

По словам директора Института, сейчас решить проблему финансирования институтов НАМНУ помогает Министерство здравоохранения и Министерство финансов, чтобы исправить ошибки, которые были допущены при формировании госбюджета.

"Но наш Институт работает. За три недели нового года мы сделали на 50 операций больше, чем в прошлом году за январь месяц. С медикаментами мы выходим из положения так же, как и в прошлом году, когда нас финансировали всего на 19% от потребностей в медикаментах, но у нас тогда хотя бы была возможность купить то, что не может купить рядовой пациент — наркотики, кислород, лечебные газы. В прошлом году зарплата была профинансирована в полном объеме, а сейчас — 47%, и плюс, когда мы поднимем зарплаты до 3 200 гривен, то получается у нас финансирование ровно 27% на заработную плату. Но мы работаем вместе с Министерством финансов и Министерством здравоохранения, администрацией Академии медицинских наук над тем, чтобы все эти перекосы были исправлены. Закрываться мы не будем, мы и не собирались этого делать, работаем в плановом режиме", — сказал Лазоришинец.

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Он подчеркнул, что эта проблема с финансированием касается не только Института Амосова, но и всех 36-и институтов Академии медицинских наук Украины.

"Это и Институт Шалимова, и Институт фтизиатрии и пульмонологии, и ЛОР, и Институт ортопедии и травматологии — самых крупных и самых лучших институтов, где можно получить высококвалифицированную помощь", - пояснил Лазоришинец.

Денег нет, но вы…

Согласно госбюджету на 2017 год, Национальная академия медицинских наук Украины получила лишь 32% от определенных и заявленных минимальных потребностей.

Такое положение финансового обеспечения научной и лечебной деятельности в учреждениях НАМН Украины крайне критическое, и не предоставляет возможности ни развиваться медицинские науке, ни оказывать столь необходимую высокоспециализированную медицинскую помощь населению, поскольку на закупку необходимых лекарств и медицинских средств, таких как кислород и наркотические препараты, которые можно закупать исключительно за бюджетные средства, денег в учреждениях НАМН Украины фактически нет.

"Кроме того, все это является составляющей обеспечения условий труда медработников этих учреждений, учреждений государственной формы собственности, а этих условий фактически не создано. То есть государство самоустранилось от выполнения своих обязанностей. Позорным явлением, которое сопровождает уже не один год работу каждого научного учреждения, стало введение неполной занятости для ученых и врачей, работающих на 0,25 и 0,75 ставки и вынуждены уходить в отпуска без сохранения заработной платы. Среднемесячная заработная плата работников НАМН Украины в 2016 году составляла 2268 гривен, что на 2000 грн (или на 44%) меньше, чем средняя заработная плата в учреждениях науки по Украине", — сказала глава Совета Киевского городского профсоюза работников здравоохранения Лариса Канаровская в комментарии РИА Новости Украина.

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Согласно подсчетам профсоюза, подведомственным учреждениям НАМН Украины для обеспечения выплаты заработной платы в сумме 3200 грн каждому сотруднику, необходимо сократить 1043 человека, а это почти четверть работающих в научных подразделениях и 5097 человек (почти 40%) в клинических подразделениях.

"Сокращение 6 тысяч человек в подведомственных учреждениях НАМН Украины приведет к невозможности дальнейшей работы по проведению научных исследований и предоставления высокоспециализированной медицинской помощи гражданам Украины, и в целом будет иметь разрушительные последствия для отрасли. Кроме того, даже сокращение работников фактически невозможно, ведь, при сокращении и последующем высвобождении, работодатель, в соответствии с нормами КЗоТа Украины, должен выплатить каждому работнику выходное пособие в размере среднего заработка и компенсировать деньгами неиспользованные дни ежегодного отпуска. Однако, даже на эти выплаты в учреждениях НАМН Украины денег нет", — констатировала Канаровская.

В связи со сложившейся ситуацией, городской профсоюз работников здравоохранения обратился к президенту Украины Петру Порошенко с просьбой вмешаться в ситуацию и не допустить уничтожения украинской медицинской науки.