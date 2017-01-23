Медики открыли новый человеческий орган. Мнения ученых разделились

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РИА Новости Украина

В начале нового года выяснилась феноменальная вещь: возможно, у человека есть на один орган больше, чем предполагалось до сих пор. По крайней мере, так считают ирландские ученые. Другие их европейские коллеги, однако, считают, что дискуссия, развернувшаяся вокруг органа, составляющего, по сути, всем известный "пивной живот", совершенно неуместна.

В начале января профессор Келвин Коффи (Prof. Calvin Coffey) и д-р Питер О‘Лири (Dr. Peter O'Leary) из Лимерикского университета обнародовали результаты своих исследований, посвященных новому человеческому органу, а именно брыжейке. Благодаря этому ученым легко удалось попасть на первые полосы газет. Однако что именно представляет собой брыжейка? Два интервью Sputnik German дали на этот вопрос два ответа – и тем самым некий консенсус.

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Далеко не каждому ясно, в чем заключается важность научного открытия того факта, что о брыжейке можно говорить как об отдельном органе. Генеральный секретарь Немецкого общества терапевтической медицины, профессор Ульрих Фёльш (Prof. Ulrich Fölsch) считает: "Брыжейка, или по латыни Mesenterium, является организационной структурой, которая удерживает кишечник в брюшной полости и в которой откладывается жировая ткань. Это, конечно, можно изучать – обмен веществ, причины откладывания жира в организме, причины возникновения "пивного живота", как его называют в народе. Вполне можно исследовать, какую еще роль может играть брыжейка – этот вопрос еще пока не изучен. Можно исследовать, что там делают жировые клетки, что в них хранится, на какие гормоны они реагируют. Называть ли это органом или именно брыжейкой, не имеет большого значения".

Один из авторов исследования, профессор Коффи, напротив, подчеркивает, что брыжейка имеет все признаки органа и потому может считаться таковым. "С точки зрения анатомии, орган должен быть отдельной структурой, имеющей определённое значение. Он должен выполнять жизненно важную функцию. А еще он должен состоять из различных видов тканей, помогающих ему выполнять свою функцию. Брыжейка является обособленной анатомической структурой и выполняет жизненно важную функцию, доставляя кровь к кишечнику. Кроме того, она поддерживает кишечник в брюшной полости и фиксирует его. У нее есть и другие важные функции, которые еще только предстоит изучить. Например, есть данные, указывающие на то, что они являются своеобразной "семафорной станцией", получающей сигналы от кишечника и координирующей деятельность всего организма".

Но откуда вообще взялись эти новые идеи? "Раньше считалось, что брыжейка не является единым целым. Теперь же мы знаем, что благодаря определённому расположению в брюшной полости она имеет некую единую структуру определённой формы", объяснил Коффи. "То, что брыжейка названа органом, создает новый контекст. Таким образом, можно исследовать её конкретную роль в организме. Мы можем исследовать её в связи с другими структурами и органами. Если мы установим её нормальные функции, то научимся понимать отклонения от нормального состояния и болезни. Это позволит повысить качество обследования и лечения".

Терапевт Фёльш согласен с вышесказанным, но считает всю эту историю скорее буквоедством: "По-моему, эта дискуссия большей части излишня. Речь идет об определенном виде клеток, имеющихся в данной области организма. Если кто-то хочет называть определенный вид клеток органом, то почему бы и нет? Если есть желание, можно заниматься также соответствующими исследованиями. Но эти исследования не зависят от того, считается ли все это органом или просто скоплением клеток".

Таким образом, для серьезных исследований, в конечном счете, не играет особой роли, идет ли речь об органе или не-органе. В сухом остатке имеется только "пивной живот", которому вся эта дискуссия только на пользу: как-никак в будущем его можно будет называть настоящим органом и избавить его тем самым от – скорее отрицательного – имиджа.