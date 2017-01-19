Бундестаг легализовал использование марихуаны в медицинских целях

КИЕВ, 19 янв — РИА Новости Украина. Закон об использовании марихуаны в медицинских целях принят в четверг депутатами немецкого бундестага.

После долгих обсуждений парламентарии единогласно проголосовали за соответствующий законопроект, выдвинутый правительством еще в мае 2016 года.

Страховые кассы будут оплачивать лечение марихуаной пациентам, страдающим от сильных хронических болей, а также от последствий химиотерапии. Применение марихуаны будет строго регламентировано по предписанию врача.

Закон ничего не меняет в позиции правительства Германии относительно легализации марихуаны, заявил ранее, представляя законопроект, официальный представитель правительства Штеффен Зайберт. Канцлер Ангела Меркель неоднократно заявляла, что не видит смысла в легализации легких наркотиков.

Ранее Сенат Мексики одобрил большинством голосов легализацию использования марихуаны в медицинских целях.