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    Бундестаг легализовал использование марихуаны в медицинских целях

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    Страховые кассы будут оплачивать лечение марихуаной пациентам, страдающим от сильных хронических болей, а также от последствий химиотерапии. Применение марихуаны будет строго регламентировано по предписанию врача.
    Здание Бундестага в Берлине
    УНИАН

    КИЕВ, 19 янв — РИА Новости Украина. Закон об использовании марихуаны в медицинских целях принят в четверг депутатами немецкого бундестага.

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    RIA News Александр Кряжев | Перейти в фотобанк
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    После долгих обсуждений парламентарии единогласно проголосовали за соответствующий законопроект, выдвинутый правительством еще в мае 2016 года.

    Страховые кассы будут оплачивать лечение марихуаной пациентам, страдающим от сильных хронических болей, а также от последствий химиотерапии. Применение марихуаны будет строго регламентировано по предписанию врача.

    Закон ничего не меняет в позиции правительства Германии относительно легализации марихуаны, заявил ранее, представляя законопроект, официальный представитель правительства Штеффен Зайберт. Канцлер Ангела Меркель неоднократно заявляла, что не видит смысла в легализации легких наркотиков.

    Ранее Сенат Мексики одобрил большинством голосов легализацию использования марихуаны в медицинских целях.

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