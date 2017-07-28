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    В США мужчина убил жену на тематическом круизе, посвященном убийствам

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    Морское путешествие продолжалось неделю, судно стартовало из Сиэтла в штате Вашингтон. Изначально из-за тематики круиза команда судна подумала, что совершенное убийство - это лишь постановка.
    Полицейский автомобиль в США. Архивное фото
    flickr.com/banspy

    КИЕВ, 28 июл — РИА Новости Украина. В США мужчина убил свою жену в ходе круиза на Аляске, темой которого были мистические убийства, пишет издание Daily Mail.

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    Как стало известно, морское путешествие продолжалось неделю, судно стартовало из Сиэтла в штате Вашингтон. Изначально из-за тематики круиза команда судна подумала, что совершенное убийство — это лишь постановка.

    По данным властей, 39-летний Кеннет Манзанарес убил свою жену Кристи в их каюте на борту Emerald Princess из-за того, что она смеялась над ним в присутствии детей. Охрана судна обнаружила женщину с серьезной травмой головы. Как рассказал персонал, Манзанарес пытался выкинуть ее тело за борт.

    По прибытии в штат Аляска мужчину задержали. В четверг ему предъявили обвинения. В компании-операторе Princess Cruises подтвердили, что семья из Юты находилась на борту судна среди почти 3,5 тысяч других пассажиров, когда произошел инцидент.

    Напомним, восемнадцатилетняя американка стала виновницей ДТП, в результате которого погибла ее 14-летняя сестра.

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