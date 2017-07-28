В США мужчина убил жену на тематическом круизе, посвященном убийствам

КИЕВ, 28 июл — РИА Новости Украина. В США мужчина убил свою жену в ходе круиза на Аляске, темой которого были мистические убийства, пишет издание Daily Mail.

Как стало известно, морское путешествие продолжалось неделю, судно стартовало из Сиэтла в штате Вашингтон. Изначально из-за тематики круиза команда судна подумала, что совершенное убийство — это лишь постановка.

По данным властей, 39-летний Кеннет Манзанарес убил свою жену Кристи в их каюте на борту Emerald Princess из-за того, что она смеялась над ним в присутствии детей. Охрана судна обнаружила женщину с серьезной травмой головы. Как рассказал персонал, Манзанарес пытался выкинуть ее тело за борт.

По прибытии в штат Аляска мужчину задержали. В четверг ему предъявили обвинения. В компании-операторе Princess Cruises подтвердили, что семья из Юты находилась на борту судна среди почти 3,5 тысяч других пассажиров, когда произошел инцидент.

Напомним, восемнадцатилетняя американка стала виновницей ДТП, в результате которого погибла ее 14-летняя сестра.