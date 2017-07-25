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    Американка в прямом эфире убила сестру

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    Восемнадцатилетняя американка стала виновницей ДТП, в результате которого погибла ее 14-летняя сестра. Так, девушка находилась за рулем авто и вела прямую трансляцию в Instagram, когда произошла авария.
    Американка убила сестру в прямом эфире
    Скриншот

    "Я убила сестру, но мне все равно. Я убила свою сестру. Я знаю, что попаду в тюрьму, но мне все равно. Мне жаль, детка", — заявила девушка после аварии, продолжив прямую трансляцию.

    ВНИМАНИЕ! Видео содержит шокирующие кадры и ненормативную лексику! Не рекомендуется к просмотру людям со слабой психикой и беременным, а также лицам, моложе 18 лет. Видео доступно к просмотру здесь.

    Напомним, 29 июня в городе Изюм две девушки попали в смертельное ДТП во время прямой трансляции видео в Instagram. 24-летняя водитель не справилась с управлением, в результате чего авто врезался в столб. Водитель получила телесные повреждения, от которых скончалась по дороге в больницу. Ее 16-летняя подруга погибла на месте.

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