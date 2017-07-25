Американка в прямом эфире убила сестру

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"Я убила сестру, но мне все равно. Я убила свою сестру. Я знаю, что попаду в тюрьму, но мне все равно. Мне жаль, детка", — заявила девушка после аварии, продолжив прямую трансляцию.

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Напомним, 29 июня в городе Изюм две девушки попали в смертельное ДТП во время прямой трансляции видео в Instagram. 24-летняя водитель не справилась с управлением, в результате чего авто врезался в столб. Водитель получила телесные повреждения, от которых скончалась по дороге в больницу. Ее 16-летняя подруга погибла на месте.