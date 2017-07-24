Кровавые разборки в Днепре: возле кафе убили мужчину

КИЕВ, 24 июл — РИА Новости Украина. В Днепре в ходе разборок на проспекте Гагарина, 92 застрелили мужчину.
Инцидент произошел около 20.00 в понедельник возле лаундж-бара D.O.M. Hookah House, сообщает "Комсомольская правда".
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На одном из фото очевидцев видно мужчину, лежащего в луже крови возле входа в заведение.
По данным издания, еще три человека пострадали.
Очевидцы рассказали, что преступник подъехал к кафе на белом автомобиле и после убийства скрылся с места преступления. Стрелял он из автомата Калашникова, который потом бросил на улице.
В соцсетях также появилось видео:
Как сообщалось ранее, правоохранители задержали на столичном жилмассиве "Оболонь" пьяного полковника разведки Министерства обороны Украины, который "решил пострелять" на улице.