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    Кровавые разборки в Днепре: возле кафе убили мужчину

    Тема:

    Рост криминала. Кровавые разборки в Днепре (354)

    (обновлено: )60411
    По данным СМИ, в результате стрельбы убит один мужчина, еще три человека ранены. Нападение произошло около 20:00 возле лаундж-бара D.O.M. Hookah House.
    Разборки в Днепре: на фото - труп мужчины, 24 июля 2017
    kp.ua

    КИЕВ, 24 июл — РИА Новости Украина. В Днепре в ходе разборок на проспекте Гагарина, 92 застрелили мужчину.

    Инцидент произошел около 20.00 в понедельник возле лаундж-бара D.O.M. Hookah House, сообщает "Комсомольская правда".

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    На одном из фото очевидцев видно мужчину, лежащего в луже крови возле входа в заведение.

    По данным издания, еще три человека пострадали.

    kp.ua
    Разборки в Днепре: убит мужчина, 24 июля 2017

    Очевидцы рассказали, что преступник подъехал к кафе на белом автомобиле и после убийства скрылся с места преступления. Стрелял он из автомата Калашникова, который потом бросил на улице. 

    В соцсетях также появилось видео:

    Как сообщалось ранее, правоохранители задержали на столичном жилмассиве "Оболонь" пьяного полковника разведки Министерства обороны Украины, который "решил пострелять" на улице.

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