Вдова Вороненкова назвала криминальных авторитетов из РФ заказчиками убийства

КИЕВ, 29 июн — РИА Новости Украина. Убийство бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова заказали российские криминальные авторитеты, уверена вдова убитого Мария Максакова.

Вороненков был убит 23 марта в центре Киева. Его охранник, сотрудник одной из спецслужб, ранил предполагаемого убийцу, который позднее скончался в больнице. В МВД считают, что у убийцы были сообщники. Из России в Украину Вороненков вместе с женой, также бывшим депутатом Госдумы Марией Максаковой, уехал в прошлом году и вскоре получил там гражданство.

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По мнению вдовы Вороненкова, криминальные авторитеты могут быть связаны с бандой обнальщиков из Днепропетровска, в которую входили двое из трех предполагаемых исполнителей убийства.

"След идет к российским криминальным авторитетам, которые "крышуются" вот теми самыми людьми, о которых я говорю", — заявила Максакова в интервью "Дождю", не став называть никаких имен.

Она считает, что эти криминальные авторитеты вышли на банду киллеров, которые сами входили в большую группировку обнальщиков в Днепропетровске, имеющую свои связи с Москвой.

В настоящее время в деле об убийства Вороненкова фигурируют три человека. Среди них Павел Паршов, который, по данным МВД, стрелял в Вороненкова (умер в реанимации). Другой фигурант — Ярослав Левенец, близкий друг Паршова, с которыми они служили в АТО и вместе снимали квартиру в Киеве перед убийством. Он находится в розыске. Он пропал сразу же после преступления и объявлен в розыск. Третий фигурант — водитель Ярослав Тарасенко, который, как считают следователи, подвез киллера к месту преступления. Его задержали в июне, он единственный из подозреваемых в убийстве находится под стражей.

Левенец и Паршов уже оказывались в поле зрения правоохранительных органов — их фамилии есть в большом деле Конвертационного центра в Днепропетровске.