наверх
29.06.201720:53
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Россия

    Вдова Вороненкова назвала криминальных авторитетов из РФ заказчиками убийства

    Тема:

    Убийство Дениса Вороненкова в Киеве: расследование (141)

    (обновлено: )76
    По мнению Марии Максаковой, криминальные авторитеты могут быть связаны с бандой обнальщиков из Днепропетровска, в которую входили двое из трех предполагаемых исполнителей убийства.
    Вдова экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, оперная певица Мария Максакова. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 29 июн — РИА Новости Украина. Убийство бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова заказали российские криминальные авторитеты, уверена вдова убитого Мария Максакова. 

    Вороненков был убит 23 марта в центре Киева. Его охранник, сотрудник одной из спецслужб, ранил предполагаемого убийцу, который позднее скончался в больнице. В МВД считают, что у убийцы были сообщники. Из России в Украину Вороненков вместе с женой, также бывшим депутатом Госдумы Марией Максаковой, уехал в прошлом году и вскоре получил там гражданство.

    Читайте также: Максакова о "белорусском следе" в деле убийства Вороненкова

    По мнению вдовы Вороненкова, криминальные авторитеты могут быть связаны с бандой обнальщиков из Днепропетровска, в которую входили двое из трех предполагаемых исполнителей убийства. 

    Суд над подозреваемым в убийстве Дениса Вороненкова
    @uziaka
    Юрист о задержании подозреваемого по делу Вороненкова

    "След идет к российским криминальным авторитетам, которые "крышуются" вот теми самыми людьми, о которых я говорю", — заявила Максакова в интервью "Дождю", не став называть никаких имен.

    Она считает, что эти криминальные авторитеты вышли на банду киллеров, которые сами входили в большую группировку обнальщиков в Днепропетровске, имеющую свои связи с Москвой.

    В настоящее время в деле об убийства Вороненкова фигурируют три человека. Среди них Павел Паршов, который, по данным МВД, стрелял в Вороненкова (умер в реанимации). Другой фигурант — Ярослав Левенец, близкий друг Паршова, с которыми они служили в АТО и вместе снимали квартиру в Киеве перед убийством. Он находится в розыске. Он пропал сразу же после преступления и объявлен в розыск. Третий фигурант — водитель Ярослав Тарасенко, который, как считают следователи, подвез киллера к месту преступления. Его задержали в июне, он единственный из подозреваемых в убийстве находится под стражей.

    Левенец и Паршов уже оказывались в поле зрения правоохранительных органов  — их фамилии есть в большом деле Конвертационного центра в Днепропетровске.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Александр Турчинов на заседании СНБО
    Вирус Petya. Масштабная хакерская атака
    Нашивка на военнослужащем ДНР. Архивное фото
    "Хлебное перемирие": обстрелы и теракты
    Перекрытие международной трассы из-за убийства девушки в Тернопольской области
    Рост криминала в Украине
    Игорь Гужва
    Дело Гужвы. Арест