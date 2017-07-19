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    Происшествия

    В Киеве группа мужчин устроила стрельбу из автомобиля

    (обновлено: )72
    В салоне авто было трое мужчин. Водитель оказывал домедицинскую помощь одному из пассажиров, у которого была травма пятки. Пострадавший сообщил, что ненароком выстрелил себе в ногу из травматического пистолета.
    В Киеве группа мужчин устроила стрельбу из автомобиля
    facebook.com/police.gov.ua

    КИЕВ, 19 июл — РИА Новости Украина. Полиция Киева задержала мужчин, которые устроили стрельбу на улице из люка автомобиля, сообщает пресс-служба Патрульной полиции Украины на странице в Facebook.

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    В полицию поступило сообщение, что в авто по улице Большой Кольцевой четверо мужчин, один из которых через автомобильный люк стреляет в воздух из пистолета.

    Автомобиль полицейские обнаружили припаркованным во дворе на бульваре Академика Вернадского. В салоне находилось трое мужчин. Водитель оказывал домедицинскую помощь одному из пассажиров, у которого была травма пятки. Пострадавший сообщил, что ненароком выстрелил себе в ногу из травматического пистолета.

    "Мы провели поверхностную проверку автомобиля и обнаружили магазин к пистолету и гильзы. А неподалеку, в почтовом ящике, обнаружили еще и предмет, похожий на травматический пистолет", — сообщила патрульная, работавшая на месте происшествия.

    facebook.com/police.gov.ua
    В Киеве группа мужчин устроила стрельбу из автомобиля

    Инспекторы проверили мужчин на состояние опьянения. Водитель был трезв, а вот у обоих пассажиров алкотестер показал результат выше допустимой нормы.

    Всех лиц патрульные полицейские задержали и передали следственно-оперативной группе, прибывшей на место. Сейчас все обстоятельства инцидента устанавливаются.

    Как сообщалось ранее, правоохранители задержали на столичном жилмассиве "Оболонь" пьяного полковника разведки Министерства обороны Украины, который "решил пострелять" на улице.

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