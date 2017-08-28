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    Зверское убийство женщины под Кривым Рогом: отрубили кисть, вспороли живот

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    (обновлено: )53302
    Женщину перед убийством не видели несколько дней. по данным соседей, ее часто навещал внук. Парень якобы употреблял наркотики и часто избивал покойную и свою мать.
    Машина полицейских. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 28 авг — РИА Новости Украина. В воскресенье, 27 августа, в поселке "Крэсовский-2" местные жители обнаружили труп пожилой женщины. Она несколько дней не выходила на связь, соседи забили тревогу. Как сообщает 1tv.kr, все случилось в одном из коттеджных домов.

    Фото с места убийства можно посмотреть здесь (18+).

    Там никто не проживал еще с весны, хозяева оставили присматривать за жилищем пенсионерку. Соседи забили тревогу, когда женщину не видели несколько дней. По приезду правоохранители обнаружили изувеченное тело криворожанки с разбитой головой, вспоротым животом и отрубленной кистью руки.

    Как выяснилось, женщину часто навещал ее внук. По предварительной информации, парень употреблял наркотики и часто избивал покойную и свою мать.

    Предполагаемого злоумышленника уже задержали. Ему грозит уголовная ответственность по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины "Умышленное убийство". Если вину парня докажут, он может угодить за решетку на срок от семи до 15 лет.

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