Зверское убийство женщины под Кривым Рогом: отрубили кисть, вспороли живот

КИЕВ, 28 авг — РИА Новости Украина. В воскресенье, 27 августа, в поселке "Крэсовский-2" местные жители обнаружили труп пожилой женщины. Она несколько дней не выходила на связь, соседи забили тревогу. Как сообщает 1tv.kr, все случилось в одном из коттеджных домов.

Фото с места убийства можно посмотреть здесь (18+).

Там никто не проживал еще с весны, хозяева оставили присматривать за жилищем пенсионерку. Соседи забили тревогу, когда женщину не видели несколько дней. По приезду правоохранители обнаружили изувеченное тело криворожанки с разбитой головой, вспоротым животом и отрубленной кистью руки.

Как выяснилось, женщину часто навещал ее внук. По предварительной информации, парень употреблял наркотики и часто избивал покойную и свою мать.

Предполагаемого злоумышленника уже задержали. Ему грозит уголовная ответственность по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины "Умышленное убийство". Если вину парня докажут, он может угодить за решетку на срок от семи до 15 лет.