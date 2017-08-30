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    Убийство депутатов в Луганске могло быть украинской диверсией - Дейнего

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    Встреча Порошенко-Мэттис и "школьное" перемирие в Донбассе (96)

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    По данным местных правоохранительных органов, убийство двух депутатов самопровозглашенной ЛНР в Луганске произошло в ночь с 26 на 27 августа. Было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.
    Владислав Дейнего. Архивное фото
    REUTERS Vasily Fedosenko

    КИЕВ, 30 авг — РИА Новости Украина. Убийство двух местных депутатов в Луганске могло быть диверсией украиснких спецслужб для срыва установленного 25 августа "школьного перемирия", заявил газете "Известия" полпред самопровозглашенной ЛНР на минских переговорах Владислав Дейнего.

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    Согласно данным местных правоохранительных органов, убийство произошло в ночь с 26 на 27 августа. Было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.

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    "Следствие идет, есть подозрение, что это диверсия со стороны Украины. Киев сейчас системно предпринимает шаги провокационного характера для того, чтобы обострить ситуацию и сорвать "школьное перемирие". Я не исключаю, что это одно из звеньев цепи", — приводит издание слова Дейнего.

    Контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины ранее в Минске договорилась о новом перемирии в Донбассе с полуночи 25 августа. Это уже пятая с начала года попытка сторон прекратить огонь и третья — с начала конфликта для того, чтобы обеспечить "режим тишины" к 1 сентября. Однако стороны уже обвинили друг друга в несоблюдении перемирия.

    В 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

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