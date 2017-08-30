Убийство депутатов в Луганске могло быть украинской диверсией - Дейнего

КИЕВ, 30 авг — РИА Новости Украина. Убийство двух местных депутатов в Луганске могло быть диверсией украиснких спецслужб для срыва установленного 25 августа "школьного перемирия", заявил газете "Известия" полпред самопровозглашенной ЛНР на минских переговорах Владислав Дейнего.

Согласно данным местных правоохранительных органов, убийство произошло в ночь с 26 на 27 августа. Было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.

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"Следствие идет, есть подозрение, что это диверсия со стороны Украины. Киев сейчас системно предпринимает шаги провокационного характера для того, чтобы обострить ситуацию и сорвать "школьное перемирие". Я не исключаю, что это одно из звеньев цепи", — приводит издание слова Дейнего.

Контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины ранее в Минске договорилась о новом перемирии в Донбассе с полуночи 25 августа. Это уже пятая с начала года попытка сторон прекратить огонь и третья — с начала конфликта для того, чтобы обеспечить "режим тишины" к 1 сентября. Однако стороны уже обвинили друг друга в несоблюдении перемирия.

В 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.