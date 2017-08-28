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    В ЛНР сообщили имена убитых луганских депутатов

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    В пресс-службе главы ЛНР уточнили РИА Новости, что Игорь Плотницкий выразил соболезнования родным и близким депутатов Анатолия Кривоносова и Инны Кузнецовой.
    Глава ЛНР Игорь Плотницкий. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    ЛУГАНСК, 28 авг — РИА Новости. Имена депутатов Народного совета самопровозглашенной Луганской народной республики, убитых в Луганске, названы в соболезновании родным погибших от главы республики Игоря Плотницкого.

    Ранее Генпрокуратура ЛНР заявила об убийстве в ночь с 26 на 27 августа двух депутатов Народного совета республики.

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    "Примите мои глубокие соболезнования в связи с этой невосполнимой утратой. С первых дней войны на Донбассе Анатолий Николаевич и Инна Владимировна верой и правдой служили республике и нашему общему делу, вносили значительный вклад в развитие государства, до самого конца отстаивая интересы родины и граждан", — говорится в тексте соболезновании Игоря Плотницкого, размещенном на официальном сайте главы ЛНР.

    В пресс-службе главы ЛНР уточнили РИА Новости, что Плотницкий выразил соболезнования родным и близким Анатолия Кривоносова и Инны Кузнецовой.

    "Уверен, что виновные будут найдены и понесут заслуженное наказание, предусмотренное законодательством Луганской народной республики", — заявил Плотницкий.

    Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

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