Пожарная машина наехала на взрывное устройстве в ЛНР, есть раненые

ДОНБАСС, 28 авг — РИА Новости Украина. Пожарный автомобиль подорвался на взрывном устройстве на территории Луганской области, контролируемой самопровозглашенной ЛНР, три спасателя получили ранения, сообщает РИА Новости.

"В ходе тушения загорания сухой травы в районе четвертого ствола шахты "Вергелевская" пожарный автомобиль задним колесом совершил наезд на неустановленное взрывоопасное устройство, в результате чего трое спасателей получили ранения", — сказали в самопровозглашенной ЛНР.

Как отмечается, бригада скорой помощи доставила пострадавших в больницу.

"По данному факту ведется следствие. На месте работают сотрудники инженерно-саперного подразделения МЧС ЛНР, а также МВД", — уточнил собеседник агентства.

В 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.