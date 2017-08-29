"Свидетелей Иеговы" в ЛНР обвинили в сотрудничестве с СБУ

ДОНБАСС, 29 авг — РИА Новости Украина. Правоохранители самопровозглашенной ЛНР пресекли деятельность незарегистрированной на контролируемой ополченцами территории религиозной организации "Свидетели Иеговы", подозреваемой в работе на "СБУ и неонацистские группировки", сообщает РИА Новости.

"Министерством государственной безопасности Луганской народной республики пресечена деятельность незарегистрированной религиозной организации "Свидетели Иеговы", работающей на СБУ и неонацистские группировки", — говорится в сообщении.

Отмечается, чл эта организация якобы действовала в нарушение законодательства непризнанной ЛНР и была "активным агентом влияния Службы безопасности Украины".

"В ходе осмотра помещений, принадлежащих религиозной организации "Свидетели Иеговы" в Луганске и Алчевске, обнаружены и изъяты агитационные материалы, содержащие нацистскую символику и атрибутику, а также листовки с призывами к сотрудничеству со спецслужбами Украины", — сообщили местные правоохрнители.

Они также уточнили, что ранее эти агитационные листовки СБУ были расклеены в Алчевске.

В ходе обысков были обнаружены электронные носители для распространения с материалами, "сеющими ненависть и вражду, унижающими честь и достоинство человека по признакам принадлежности к религиозной группе". Все печатные и электронные материалы, изъятые в офисах "Свидетелей Иеговы", переданы для комплексной экспертизы, сообщает министерство.

Ранее сообщалось, что "Свидетели Иеговы" попали в список экстремистских организаций в России.