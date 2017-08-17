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    Россия

    "Свидетели Иеговы" попали в список экстремистских организаций в России

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    В целом, по мнению Министерства юстиции России, работа "Свидетелей Иеговы" "порождает угрозу защите прав и интересов общества и общественной безопасности".
    Министерства Юстиции России
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 17 авг — РИА Новости Украина. Минюст России включил "Свидетелей Иеговы" в перечень организаций, ликвидированных за экстремизм, сообщает пресс-служба ведомства в четверг.

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    Верховный суд РФ ранее признал законной ликвидацию организации "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России", признав ее деятельность экстремистской. Решение вступил в законную силу.

    В соответствующий перечень включен как "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России", так и 395 входящих в его структуру местных религиозных организаций.

    Минюст России, среди прочего, вменял "Свидетелям Иеговы" отказ их адептов от переливания крови. В целом, по мнению министерства, работа "Свидетелей" "порождает угрозу защите прав и интересов общества и общественной безопасности".

    Юристы "Свидетелей Иеговы" отвергали все претензии Минюста, отмечая, в частности, что отказ от переливания крови не является экстремизмом — такого деяния в законе о противодействии экстремистской деятельности нет.

    "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России" — головная организация, управляющая филиалами "Свидетелей Иеговы" в России. "Свидетели Иеговы" отмечают, что решение ВС РФ касается 2277 религиозных групп "Свидетелей" по стране, объединяющих 175 тысяч их последователей.

    Ранее сообщалось, что "Свидетели Иеговы" оспорили приостановление работы организации в РФ в Замоскворецком суде Москвы.

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