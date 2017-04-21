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    В мире

    США обеспокоены решением РФ внести "Свидетелей Иеговы" в список экстремистов

    (обновлено: )15102
    Представитель государственного департамента США отметил, что Штаты обеспокоены подавлением в России религиозных меньшинств, включая "Свидетелей Иеговы".
    Флаги США и России
    ТВ Центр

    КИЕВ, 21 апр — РИА Новости Украина. США "крайне обеспокоены" решением Верховного суда (ВС) РФ внести "Свидетелей Иеговы" в число экстремистских организаций, заявил в пятницу официальный представитель госдепартамента Марк Тонер.

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    "США чрезвычайно обеспокоены подавлением в России религиозных меньшинств, включая "Свидетелей Иеговы", — отметил он.

    Тонер призвал США "гарантировать, что законы по борьбе с терроризмом и экстремизмом не применяются в отношении мирных религиозных меньшинств". Он также призвал российские власти "отменить запрет на деятельность "Свидетелей Иеговы".

    ВС России 20 апреля признал экстремистской деятельность "Управленческого центра свидетелей Иеговы в России" и запретил его работу. Представители "Свидетелей Иеговы" заявили о намерении обжаловать это решение в Европейском суде по правам человека. В защиту организации выступили МИД Германии и внешнеполитическая служба ЕС.

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