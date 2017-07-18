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    Россия

    Российский суд окончательно запретил "Свидетелей Иеговы"

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    Судебная коллегия Верховного суда Российской Федерации в понедельник постановила отклонить апелляционную жалобу организации на постановление о ее ликвидации.
    Молоточек судьи
    RIA News Руслан Кривобок | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 18 июл — РИА Новости Украина. Верхов Судебная коллегия Верховного суда РФ постановила отклонить апелляционную жалобу организации на постановление о ее ликвидации ный суд РФ в понедельник признал законной ликвидацию организации "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России" из-за признания ее деятельности экстремистской, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

    "Судебная коллегия Верховного суда РФ постановила отклонить апелляционную жалобу организации на постановление о ее ликвидации", — говорится в решении суда.

    Судья ВС РФ Юрий Иваненко 20 апреля постановил признать главную организацию "Свидетелей Иеговы" в РФ экстремистской и ликвидировать ее. Также суд постановил обратить в доход государства имущество организации. Таким образом, суд удовлетворил административный иск Минюста.

    В ходе процесса стало известно, что министерство, в частности, вменяет "Свидетелям Иеговы" в вину отказ от переливания крови. Минюст убежден, что работа "Свидетелей Иеговы" порождает угрозу защите прав и интересов общества и общественной безопасности, указала юрист ведомства. По ее данным, по решению российских судов 95 брошюр "Свидетелей Иеговы" признаны экстремистскими, как и деятельность восьми организаций в регионах России.

    В ходе процесса суд заслушал показания нескольких бывших членов организации, которые заявили, что за адептами установлен "тотальный контроль".

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    REUTERS Remko de Waal/Pool
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    Юристы "Свидетелей Иеговы" отвергают все претензии Минюста. В частности, они отмечают, что отказ от переливания крови не является экстремизмом — такого деяния в законе о противодействии экстремистской деятельности нет. Также юрист заметил, что Минюст привел в пример только единичный случай, когда врачи предложили родителям два альтернативных способа лечения, один из которых предусматривал переливание крови. Но родители захотели лечить ребенка медикаментами.

    Юристы опровергают и наличие экстремизма в литературе "Свидетелей Иеговы". По их словам, претензии были предъявлены к цитатам из Библии, кроме того, органы власти не пересмотрели вопрос о наличии экстремизма в этих брошюрах после внесения изменений в законодательство о таких преступлениях.

    "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России" — головная организация, управляющая филиалами "Свидетелей Иеговы" в России. "Свидетели Иеговы" отмечают, что решение ВС напрямую затрагивает около 400 зарегистрированных местных религиозных организаций "Свидетелей Иеговы" в России, а также касается всех 2277 религиозных групп по стране, объединяющих 175 тысяч их последователей.

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