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    Происшествия

    В одесском санатории дворник убил санитара

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    Криминал крепчает: нападения, взрывы, перестрелки (29)

    (обновлено: )22102
    Как сообщается, причиной причинения телесных повреждений стал давний конфликт между мужчинами. Подозреваемый пояснил, что во время ссоры он выхватил нож и ударил им коллегу, а затем покинул место происшествия.
    В одесском санатории дворник убил санитара
    Пресс-служба Полиции Одесской области

    КИЕВ, 5 сен — РИА Новости Украина. На территории одного из санаториев Одессы был найден 27-летний санитар с ножевым ранением и без сознания. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Одесской области.

    В дальнейшем мужчина скончался в больнице от полученных травм.

    Пресс-служба Полиции Одесской области
    В одесском санатории дворник убил санитара

    В ходе проведения оперативно–розыскных мероприятий сотрудники Суворовского отдела полиции разоблачили в совершении преступления 45-летнего гражданина соседнего государства, который работал в этом же лечебном учреждении дворником.

    Полицейские установили, что причиной причинения телесных повреждений стал давний конфликт между мужчинами. Подозреваемый пояснил, что во время ссоры он выхватил нож и ударил им коллегу, а затем покинул место происшествия.

    По данному факту Суворовский отдел полиции начал уголовное производство, предусмотренное ч.1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании злоумышленнику меры пресечения в виде содержания под стражей. Следствие продолжается.

    Напомним, в полиции раскрыли детали убийства на территории школы в Киеве.

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