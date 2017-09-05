Пресс-служба Полиции Одесской области

КИЕВ, 5 сен — РИА Новости Украина. На территории одного из санаториев Одессы был найден 27-летний санитар с ножевым ранением и без сознания. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Одесской области.

В дальнейшем мужчина скончался в больнице от полученных травм.

Пресс-служба Полиции Одесской области В одесском санатории дворник убил санитара

В ходе проведения оперативно–розыскных мероприятий сотрудники Суворовского отдела полиции разоблачили в совершении преступления 45-летнего гражданина соседнего государства, который работал в этом же лечебном учреждении дворником.

Полицейские установили, что причиной причинения телесных повреждений стал давний конфликт между мужчинами. Подозреваемый пояснил, что во время ссоры он выхватил нож и ударил им коллегу, а затем покинул место происшествия.

По данному факту Суворовский отдел полиции начал уголовное производство, предусмотренное ч.1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании злоумышленнику меры пресечения в виде содержания под стражей. Следствие продолжается.

Напомним, в полиции раскрыли детали убийства на территории школы в Киеве.