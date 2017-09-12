наверх
12.09.201712:40
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    На Волыни убили американца

    Тема:

    Криминал крепчает. Взрыв авто в центре Киева (75)

    (обновлено: )32513
    В Нововолынске по горячим следам задержан 35-летний местный житель, которого подозревают в совершении убийства 18-летнего гражданина США. Его тело обнаружили на лестничной площадке многоэтажки.
    Наручники
    УНИАН

    КИЕВ, 12 сен — РИА Новости Украина. Тело 18-летнего гражданина США обнаружили вечером в понедельник, 11 сентября, на лестничной площадке одной из многоэтажек в Нововолынске Волынской области, подозреваемый в убийстве задержан, сообщает во вторник пресс-служба областной прокуратуры.

    Ребенок. Архивное фото
    RIA News Сергей Пивоваров | Перейти в фотобанк
    Криминал бьет по самым слабым: галерея случаев со стариками и детьми

    "В шахтерском городе оперативно задержан 35-летний местный житель, которого подозревают в совершении убийства. Вечером 11 сентября 2017 на лестничной площадке 9 этажа дома на улице Луцкой в Нововолынске было обнаружено тело 18-летнего юноши с колото-резаной раной в области сердца", — сказано в сообщении.

    Тело направлено на судебно-медицинское исследование для определения причин смерти. С места происшествия изъяты следы пальцев рук и нож со следами крови.

    Читайте также: Шабовта: полиция бессильна против криминала

    Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство). 

    Ранее в Харькове таксист убил девушку и сжег ее тело.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Пресс-конференция Саакашвили во Львове
    Прорыв границы. Возвращение Саакашвили в Украину
    Задымление в метро Киева
    Подземный коллапс: ЧП в метро Киева
    Модель Наталья Кошель
    Криминал крепчает. Взрыв авто в центре Киева
    100 долларовая купюра
    Бюджет-2018 и будущее гривны