На Волыни убили американца

КИЕВ, 12 сен — РИА Новости Украина. Тело 18-летнего гражданина США обнаружили вечером в понедельник, 11 сентября, на лестничной площадке одной из многоэтажек в Нововолынске Волынской области, подозреваемый в убийстве задержан, сообщает во вторник пресс-служба областной прокуратуры.

"В шахтерском городе оперативно задержан 35-летний местный житель, которого подозревают в совершении убийства. Вечером 11 сентября 2017 на лестничной площадке 9 этажа дома на улице Луцкой в Нововолынске было обнаружено тело 18-летнего юноши с колото-резаной раной в области сердца", — сказано в сообщении.

Тело направлено на судебно-медицинское исследование для определения причин смерти. С места происшествия изъяты следы пальцев рук и нож со следами крови.

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Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство).

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