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    В мире

    В Польше отреагировали на украинский закон об образовании

    Тема:

    Реформа образования: необратимые последствия (76)

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    В правительстве Польши отметили, что хотели бы Украину также предостеречь, чтобы закон об образовании не вызвал конфликта с международными обязательствами Украины о языках национальных меньшинств.
    Флаги Украины и Польши
    Twitter Петра Порошенко

    КИЕВ, 19 сен — РИА Новости Украина. Нормы закона об образовании, которые касаются языка преподавания, не должны противоречить международным обязательствам Украины, заявил в Киеве заместитель министра иностранных дел Польши по вопросам безопасности, консульских дел и восточной политики Бартош Чихоцкий.

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    В соответствии с принятым Радой новым законом об образовании, с 1 сентября 2018 года дети представителей нацменьшинств в детских садах и начальной школе будут изучать предметы на родном языке, параллельно изучая государственный язык. С 5 класса дети начнут учиться на украинском, а язык нацменьшинств будут изучать как отдельную дисциплину. При этом допускается преподавание одной или нескольких дисциплин на языках стран ЕС. С 1 сентября 2020 года образование станет полностью украиноязычным.

    Дипломат отметил, что Польша получила ответ от Украины по вопросам, которые заинтересовали польскую сторону в связи с этим законом.

    "Тем не менее со своей стороны мы хотели бы Украину также предостеречь, чтобы эти изменения не вызвали конфликта с международными обязательствами Украины о языках национальных меньшинств", — цитирует польского замминистра агентство УНИАН.

    Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий во вторник подписал закон об образовании, который вызвал дискуссии из-за нормы о языке обучения, и передал его на рассмотрение президенту страны Петру Порошенко.

    Ранее в правительствах Венгрии и Румынии заявили, что этот закон нарушает права нацменьшинств в Украине. МИД Венгрии сообщил, что больше не будет поддерживать важные для Украины решения в международных организациях. В Москве также считают, что принятый Верховной радой закон об образовании нарушает украинскую конституцию и международные обязательства Киева, сообщили в МИД РФ. Киев заявил, что направит на экспертизу в Совет Европы спорную статью, которая касается языка обучения нацменьшинств.

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